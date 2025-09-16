Nikada ne vraćaju dugove: Ovim horoskopskim znacima bolje ne pozajmljujte novac

Otkrijte koji horoskopski znaci najverovatnije pozajmljuju novac, a ne vraćaju ga.

Ovaj uvid zasnovan na astrologiji otkriva kako se određeni znaci nose sa dugom, bore se sa otplatom i finansijskim uticajem koji to ima na zajmodavce i veze.

Ribe, kojima vlada Jupiter, često su sanjari i zaboravne. Pozajmljuju se iz nužde, ali zaboravljaju da vrate, ne namerno. Takođe zaboravljaju kome duguju i ko duguje njima. Strelci, kojima takođe vlada Jupiter, avanturisti su i nisu fokusirani na štednju. Imaju mala očekivanja i nepažljivi su, često zaboravljajući da otplate kredite.

Lavovi, kojima vlada Sunce, harizmatični su i moćni. Pozajmljuju se zbog statusa, bez namere da otplate. Pozajmiće više da bi otplatili postojeće dugove, povećavajući svoj dug.

Nezavisne Vodolije planiraju otplatu pre nego što se zaduže. Međutim, njihova vladajuća planeta, Uran, opterećuje ih odgovornošću, što otežava otplatu.

Ovnovi, kojima vlada Mars, su samouvereni, hrabri i entuzijastični. Njihova impulsivna priroda dovodi do finansijskih problema i zaduživanja, što otežava otplatu kredita.

Astrološka predviđanja su samo u informativne svrhe i ne treba ih smatrati profesionalnim savetom. Informacije su preuzete sa drugih pouzdanih veb stranica.

