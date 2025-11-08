Nikada se nikome ne izvinjavaju: Njima ego i sujeta ne daju da priznaju grešku

Nikada i nikome se oni ne izvinjavaju. Bikovi nemaju džabe rogove, Lav svojevoljan, a Škorpija koristi manipulaciju umesto izvinjenja.

Nikada i nikome se ne izvinjavaju. Reč „izvini“ ne postoji u rečniku Bikova, Škorpija i Lavova, pre bi pregrizli jezik nego da je izgovore. Ta reč jednostavno kao da ne postoji za njih.

Svi mi ponekad umemo biti svojeglavi i često nam ego zauzme kormilo, pa bismo pre zauvek ćutali nego prvi priznali grešku.

Ali, postoje određeni horoskopski znaci kojima je to deo karaktera i teško da će ikada iko moći to da promeni. Reč „izvini“ nije dugačka, ali je mnogima veoma teška. Ali, nije ni stvar u tome da je treba samo izgovoriti – to bi ovi horoskopski znaci možda i podneli, već je treba govoriti onda kada je to zaista iskreno i iz srca.

Evo kod kojih horoskopskih znakova ego nikada neće posustati da bi priznali krivicu.

1. Bik – nemaju džabe rogove

Nemaju Bikovi džabe rogove. Oni se nikom ne izvinjavaju. Njihova tvrdoglavost ruši sve zidove, ali zato naprosto ne mogu da priznaju grešku. Prvenstveno je sebi neće priznati.

Ako vam se Bik ikada izvini, znajte da ste vi retka osoba koja je to doživela – zato vam neće ni verovati.

Ali Bikovi imaju drugu strategiju kada je neko njima drag ljut zbog njihovih postupaka. Naime, oni će pokušati na sve načine da vaše poverenje pridobiju nazad, ali da ne izgovere tu „strašnu“ reč priznanja grešaka.

2. Lav – rade uvek ono što žele, i kad žele

Izvinjenje mora da proistekne iz neke samoreflekcije, što Lavovima nije jača strana kada su mane u pitanju. Lavovi, poput velikih mačaka, rade šta oni požele i kada požele i nikad se ne izvinjavaju. Ali, pod uslovom da su u centru pažnje. Tako, često izgube trag o drugima i može se lako desiti da, ne iz zle namere, nekoga povrede.

Ali, pošto znaju da su „dobra osoba“ i da im povređivanje nije bila namera, ne mogu da shvate kako se neko našao uvređen zbog nečega što su oni uradili. Pokušaće svađalački da brane svoje i svoju „teritoriju“, ali reč „izvini“ nije u njihovom rečniku.

3. Škorpija – izvinjenje kao manipulacija

Škorpije imaju prirodan talenat za manipulaciju i to često i koriste, naročito onda kada počnu da osećaju da nisu upravu.

Oni prvenstveno ne mogu da veruju da su nešto pogrešno proračunali i da su uspeli negde da pogreše. Njihova sujeta im to ne dozvoljava. A zatim, na red dolazi i prebacijvanje krivice. Idealan scenario bio bi kada bi neko drugi priznao krivicu za njih, zbog čega se služe manipulativnim trikovima.

Na kraju – to im uglavnom i uspe. Ako koriste reč „izvini“ to će učiniti sarkastično, samo kako bi više naglasili da ste možda vi ti koji grešite, prenosi „NYPost“.

(Krstarica/Ona.rs)

