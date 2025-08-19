Nikako ne mogu zajedno: Ovi horoskopski znakovi su smrtni neprijatelji

Astrolozi tvrde da među zodijačkim znakovima postoje parovi koji jednostavno ne mogu da se podnesu. Dok jedni uvek pronađu srednji put, ovi znakovi dolaze u kontakt samo kad krenu u otvoreni konflikt – idealno za film, ali katastrofa za prijateljstvo ili ljubav.

Blizanci i Blizanci

Kada se dvoje Blizanaca sretnu, ili su bratski spojeni ili odmah tone svađa. Njihova dvosmislenost i nepredvidivost vode do toga da nikada ne znate šta možete da očekujete – prepričavaju sve, pa i sitnice prerastu u velika razočaranja.

Škorpija i Vodolija

Škorpije se drže intenzivnih emocija i potpune kontrole, dok Vodolije plivaju u slobodi i ekscentričnim idejama. Ta kombinacija ekspresivnog protivnika i neobuzdane duše često završava trzavicama koje brzo eskaliraju u otvoreni sukob.

Vaga i Ovan

Vage žude za harmonijom i ravnotežom, a Ovnovi za akcijom i neustrašivošću. Jedan pažljivo meri svaki korak, a drugi želi da probije sve barijere – baš kao da gledate borbu lepote i vatre, bez mogućnosti kompromisa.

Lav i Bik

Lav traži divljenje i glamur, a Bik pre svega stabilnost i korist. Njihov sudar ega i upornosti retko donosi sporazum, jer Lav doživljava Bika kao sebičnog pragmatičara, a Bik Lava kao večno zahtevnog tiranina.

Rak i Ribe

Iako su oba znaka izuzetno osetljiva, Rak i Ribe komuniciraju na potpuno različitim emotivnim valnim dužinama. Rakov oslonac na logiku i zaštitu kosi se s Ribinom maštom i apstraktnim izražavanjem osećanja, pa njihova prijateljstva često ostanu na pola puta.

Ovan i Ovan

Dva Ovna u isto vreme deluju kao dvojica timskih lidera, ali ubrzo postanu konkurenti. Njihova tvrdoglavost i želja da se nametnu kao broj jedan čine ovu kombinaciju jednom od najmračnijih u zodijaku – tu mirne vode nema.

