Nikako ne podnose usamljenost, ovim znakovima uvek je potrebno društvo

Postoje znakovi horoskopa koji ne podnose usamljenost. Vezani su za društvo, prijatelje i posao da bi funkcionisali.

Potrebno im je društvo, ovi astrološki znakovi nikako ne podnose usamljenost. Važan deo u životu predstavlja im svakodnevna razmena emocija i bliskost.

Povremena usamljenost nekim znakovima prija jer im donosi mir i šansu da se odmore od svakodnevnog života. Međutim, postoje i oni koji se najbolje osećaju samo kada su okruženi drugim ljudima jer im je potreban osećaj povezanosti. Za njih svaka tišina traje predugo, a prazni prostori i dani bez kontakta sa drugima brzo postaju teret. U takvim trenucima ne traže nužno veliku gužvu, ali im je važno da znaju da imaju nekoga pored sebe.

Astrologija često naglašava da neki horoskopski znaci posebno teško podnose osećaj usamljenosti. Za njih su bliskost, prisustvo drugih i svakodnevna razmena emocija važan deo života. Ne vole da se osećaju prepušteno samima sebi i često traže društvo u kojem se osećaju prihvaćeno, viđeno i bezbedno. Među njima se posebno ističu ova četiri znaka.

Blizanci – stalna potreba za kontaktom

Blizanci su među onima koji nikako ne podnose usamljenost jer ih pokreće komunikacija, razmena misli i stalna potreba za kontaktom sa drugima. Vole dinamiku, vole osećaj da se nešto dešava i da uvek postoji neko sa kim mogu da podele utisak, ideju ili malu svakodnevnu situaciju. Tišina može brzo da im dosadi, posebno ako dugo nemaju sa kim da razgovaraju.

Nije im važno samo fizičko društvo, već i mentalna povezanost. Vole ljude koji ih prate u razgovoru, koji odgovaraju na njihove poruke i sa kojima mogu da uskoče u novu temu bez mnogo uvoda.

Kada su dugo sami, lako počinju da se osećaju nemirno, kao da im nedostaje važan deo svakodnevnog života. Upravo zato često traže društvene situacije, čak i kada tvrde da im je potrebno malo mira.

Lav – gube samopouzdanje

Lavovi vole prisustvo drugih ljudi jer ih društvo ispunjava energijom i daje im osećaj topline, pripadnosti i važnosti. Ne vole da budu izolovani, ne zato što ne mogu biti sami, već zato što se najživlje osećaju u odnosima sa drugima. U društvu se osveste, lakše pokazuju svoje emocije i osećaju da su tamo gde treba da budu.

Posebno im je važno da imaju ljude oko sebe sa kojima mogu da dele i velike i male trenutke. Vole pažnju, ali još više vole osećaj zajedništva i atmosferu u kojoj se osećaju dobrodošlo. Kada ostanu predugo sami, mogu postati tiši i povučeniji nego što pokazuju drugima.

Iza njihovog samopouzdanja često se krije potreba za bliskošću i ljudima koji će im pružiti osećaj topline.

Vaga – lako postaju nesigurni

Vaga je znak koji prirodno teži vezama, harmoniji i prisustvu drugih ljudi. Retko se osećaju potpuno opušteno ako nemaju nekoga sa kim bi podelili svoj svakodnevni život, planove ili osećanja. Iako mogu delovati mirno i pribrano, usamljenost im često teško pada jer im nedostaje emocionalna ravnoteža koju pronalaze kroz veze.

Razgovori, druženje i bliska povezanost su im gotovo jednako važni kao i unutrašnji mir. Ne vole osećaj distance, hladnoće ili praznine u vezama.

Kada su sami, često previše razmišljaju i lakše postaju nesigurni. Zbog toga traže blizinu ljudi sa kojima mogu biti opušteni i sa kojima ne moraju da kriju svoje raspoloženje.

Ribe – snažno vezani za porodicu, partnere i prijatelje

Ribe su veoma osetljive i teško podnose periode u kojima nemaju emocionalnu podršku. Društvo im nije važno samo zbog zabave ili navike, već zbog osećaja povezanosti koji im pruža sigurnost. Vole da imaju nekoga ko ih razume, ko će ih slušati i ko će biti prisutan čak i kada ne traže mnogo reči.

Kada su dugo same, Ribe lako mogu da potonu u osećaj tuge ili unutrašnje praznine. Iako ponekad traže mir i povlačenje, to ne znači da im prava usamljenost odgovara.

Najvažnija im je blizina ljudi sa kojima osećaju toplinu, nežnost i razumevanje. Upravo zato često ostaju snažno vezani za porodicu, partnere i prijatelje koji im daju osećaj da nisu sami u onome kroz šta prolaze.

