Niko ih ne podnosi: Ovo su 3 najteža znaka zodijaka sa kojima je svaki dan prava robija

Neki ljudi su jednostavno nemogući! Saznajte koji su to najteži znakovi zodijaka s kojima je život pravi pakao i zašto ih niko ne podnosi.

Manite se onih priča da su „svi dobri u duši“. Ako ste ikada probali da živite ili radite sa ova tri znaka, znate da je to prava robija. Astrologija jasno kaže: ovo su najteži znakovi zodijaka i sa njima miran život možete samo da sanjate.

Sigurno imate onu jednu osobu u okruženju od koje vam se diže kosa na glavi čim uđe u prostoriju. Znate ono kad vam neko isisa svu energiju za pet minuta, a niste ni kafu popili? Zvezde tu ne lažu – neki ljudi su, brate mili, teški kao crna zemlja i tu pomoći nema.

Nećete verovati oko kakvih sitnica oni mogu da naprave haos!

Devica: Džangrizalo kojem ni „savršeno“ nije dovoljno dobro

Mislite da ste dobro oprali sudove? Razmislite ponovo. Devica će naći mrlju koju ni mikroskop ne vidi, i verujte nam na reč, natrljaće vam to na nos. Sa njima nema opuštanja. Oni ne kritikuju zato što vas mrze, nego zato što misle da su bogom dani da poprave sve što ne valja – a po njihovom, kod vas ništa ne valja.

Život sa Devicom je kao vojna vežba koja se nikad ne završava. Njihova potreba za redom prelazi u opsesiju. Ako pomerite vaznu za dva centimetra, spremite se za predavanje od sat vremena. To nije briga, to je tortura. Oni su definitivno jedni od onih zbog kojih se pije bensedin pre ručka.

Škorpija: Osvetoljubivost koja ledi krv u žilama

Ma daj, pustite te priče o fatalnoj privlačnosti. Život sa Škorpijom je hodanje po minskom polju. Jedna pogrešna reč, jedan pogrešan pogled, i završili ste karijeru. Oni pamte sve. Ali bukvalno sve! Ako ste im 2005. godine pojeli zadnji komad torte, budite sigurni da vam to još nisu oprostili.

Ono što ih svrstava u najteže znakove zodijaka jeste njihova potreba da kontrolišu svaki vaš udah. Ljubomora im je srednje ime, a posesivnost prezime. Sa njima nema „lako ćemo“ – ili je po njihovom, ili sledi tišina koja je gora od najgore svađe. Oni ujedaju tamo gde najviše boli, i to kad se najmanje nadate.

Jarac: Hladnoća od koje ćete se smrznuti usred leta

Pokušavate da im objasnite kako se osećate? Džabe trošite reči. Jarac će vas gledati tim svojim hladnim očima kao da pričate na kineskom. Za njih su emocije gubljenje vremena. Oni su uvek u pravu, uvek najpametniji i uvek rade, a vi ste tu samo smetnja ako ne doprinosite njihovom cilju.

Tvrdoglavost Jarca je legendarna. Možete dubiti na glavi, ali ako je on zacrtao da je nebo zeleno, nebo je zeleno i tačka. Taj pesimizam i konstantno mračenje mogu da ubiju svaku radost u kući. Očekuju vojničku disciplinu i nimalo topline. S njima je svaki dan kao poslovni sastanak na kojem ste pred otkazom.

Spasite živce dok još možete!

Ako ste prepoznali svekrvu, šefa ili, ne daj Bože, partnera u ovim opisima – svaka vam čast na živcima! Ovi najteži znakovi zodijaka su pravi test izdržljivosti. Nema lepšeg osećaja nego kad shvatite s kim imate posla i prestanete da se nervirate oko njihovih ludila. Naoružajte se strpljenjem ili dobrim patikama za bežanje – trebaće vam!

