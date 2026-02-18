Niko im neće stati na put: Ova 4 znaka će do kraja 2026. ostvariti sve što zamisle

4 znaka u 2026. godini mogu ostvariti sve što zamisle. Sreća, uspeh i prilike stižu same od sebe – saznajte ko su glavni junaci godine!

Zamislite godinu u kojoj praktično ništa ne može da stane na vaš put. Svaki korak vodi ka uspehu, prilike dolaze same od sebe, a energija jednostavno radi u vašu korist. Za četiri horoskopska znaka 2026. godina će biti takva da mogu ostvariti sve što zamisle..

Astrološkinja Mej kaže da su ovo znakovi o kojima ćemo najviše pričati, jer ništa i niko neće moći da stane između njih i života kakav zaslužuju.

1. Rak

Rak, s tolikom pozitivnom energijom u svom znaku, praktično ste nezaustavljivi u ostatku 2026. godine. Prema Mej, “Jupiter je i dalje u vašem znaku, planeta sreće i dobre fortune.” Jupiter je planeta koja donosi velike i važne rezultate u svemu što započnete, pa ove godine gotovo ništa ne može stati između vas i uspeha koji zaslužujete.

Osim toga, Jupiter pravi skladan aspekt sa Severnim čvorom, koji vlada sudbinom, pa ćete bukvalno osećati koliko ste blizu ispunjenja svog životnog puta. Pripremite se za mnogo uspeha i unutrašnjeg isceljenja, posebno kada Saturn sredinom februara uđe u vaš deseti dom karijere – tada se raščišćavaju sve stare rane vezane za autoritete i posao.

2. Vodolija

Vodolije, ove godine doživljavate retki astrološki događaj koji vas čini praktično nezaustavljivim. “Severni čvor ulazi u vaš znak u julu 2026. i ostaje 18 meseci,” objašnjava Mej, što se događa samo jednom u 18 godina. Severni čvor simbolizuje vaš životni put i mesto gde se osećate potpuno usklađeno, pa ove godine konačno jasno znate kuda želite ići i kako da stignete tamo.

To znači da u vama ponovo gori vatra – osećate moć, imate veći uticaj i bolji osećaj zajednice. Od prijateljstava i ljubavi do poslovnih partnerstava, sve se menja nabolje. Ako ste dugo želeli priznanje, pripremite se, vaše skrivene sposobnosti konačno izlaze na svetlo.

3. Lav

Lavovi, 2026. je vaša “smaragdna” godina i praktično ste nezaustavljivi. Jupiter ulazi u vaš znak krajem juna, donoseći sreću i obilje za ostatak godine. Bićete viđeni kao učitelj mudrosti, što pomaže i vama lično i vašim odnosima – možete doživeti značajno proširenje u svim sferama života.

Deljenje životnih lekcija i prirodnih talenata učiniće da 2026. bude godina uspeha, pažnje i prosperiteta. Prema Mej, “takođe ćete se susresti sa veoma duhovnim iskustvima gde se stvari dešavaju na gotovo čudesan način.”

4. Jarac

Jarčevi, 2026. je godina u kojoj ste praktično nezaustavljivi – gradite svoj život iz temelja i redefinišete šta za vas znači uspeh. Iako ste već navikli na rad i trud, sada energiju više ulažete u temelj života, strukturu, disciplinu i sposobnosti za uspeh. Sve se prepisuje na čist i novi početak.

Bilo šta što započnete sada ostaviće dugotrajan trag. Sa ulaskom Saturna u vaš četvrti dom, poslovne ideje i nekretnine mogu konačno da krenu uzlaznom putanjom. Osim toga, Jupiter u sedmom domu donosi sreću u ljubavi – godina je savršena za brak i partnerstva. Ako ste želeli finansijski uspeh i ljubav, 2026. je vaša godina – ništa vas ne može zaustaviti.

Iskoristite energiju 2026. u svoju korist

Ova godina donosi neviđene prilike za četiri horoskopska znaka, a oni koji budu spremni da ih prime i iskoriste moći će ostvariti sve što zamisle. Svaki korak, svaka odluka i svaka nova prilika mogu postati deo puta ka uspehu i ispunjenju.

Pratite svoj unutrašnji instinkt, budite otvoreni za promene i ne bojte se da se upustite u nove izazove – jer 2026. je godina kada možete ništa ne stoji na putu vašoj sreći.

