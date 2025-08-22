Niko nije poseban kao oni: Samo ova 2 znaka horoskopa imaju moćnu, plavu auru!

Malo ko zna da boja aure govori mnogo o ličnosti, a povezana je sa različitim osobinama i emocijama

Aura je energija koja okružuje fizičko telo osobe. To je kao otisak prsta. Svaka aura ima određenu boju, u rasponu od crvene do crne.

Iako je obično nečija aura kombinacija boja i promena, jedna boja je uvek dominantnija i kod mnogih ljudi će se stalno ponavljati.

Kakvi su ljudi koji imaju plavu auru?

Ljudi sa plavom aurom su empatični, puni ljubavi, emotivni. Takođe zrače energijom smirenosti, zbog čega su često popularni među prijateljima. Imaju snažnu intuiciju i lakše prepoznaju duhovne znakove.

Oni simbolizuju imploziju, konačnu sudbinu duše. Potpuna su suprotnost ljudima sa crvenom aurom, koji se smatraju ratobornim i intenzivnim.

Ali ako se plava i crvena kombinuju, oni stvaraju ljubičastu boju aure – i to se smatra predviđanjem velikog uspeha.

Među horoskopskim znacima, plava aura je najčešća kod Raka i Vage!

Kako negovati plavu auru i kako iskoristiti njen potencijal?

Da bi ljudi sa plavom aurom imali čistu auru, a samim tim i maksimalno iskoristili njen potencijal, imperativ je da redovno meditiraju.

Ovi ljudi uglavnom nalaze odgovore na svoja pitanja u meditaciji, a problem najbolje rešavaju ako slušaju intuiciju, prenosi Zadovoljna.rs.

