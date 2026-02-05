Moraju da se pripreme dobro jer ih čeka ozbiljna kriza, čak možda i pravi slom.

Ništa ih neće poštedeti – ovaj znak horoskopa čeka ozbiljan slom na proleće.

Proleće svi vezujemo za novi početak, neku lakšu energiju i osećaj da stvari konačno dolaze na svoje mesto.

Ali, budimo iskreni – nije svako proleće isto za svakoga. Nekom donese ljubav i novac, a nekome pravi slom. Ovog puta, zvezde bez uvijanja pokazuju prstom u – Jarca.

Ako si Jarac, verovatno već osećaš blagi nemir. Kao da se nešto kuva, ali ne znaš tačno šta.

Jarac pred ozbiljnim iskušenjima

Tokom prolećnih meseci, Jarčevi ulaze u period sudara sa realnošću. Planovi koji su dugo građeni mogu početi da se raspadaju – posao, finansije ili odnos u koji si mnogo ulagao. Najteže će pasti osećaj gubitka kontrole. A Jarac, znamo svi, teško podnosi kad ne drži konce u rukama.

Mnogi Jarčevi će se zapitati: „Kako sam došao dovde, kad sam sve radio kako treba?“ To je ključno pitanje. Jer problem nije u trudu, već u pogrešnom pravcu.

Posebno su osetljivi periodi krajem marta i tokom aprila. Mogući su sukobi sa autoritetima, problemi sa papirima, pa čak i razočaranja u bliske ljude. Neke istine izlaze na videlo – i neće biti prijatne.

Praktičan savet koji može ublažiti udarac

Nemoj se tvrdoglavo držati onoga što očigledno ne funkcioniše. Znam, lakše je reći nego uraditi. Ali ovo proleće traži od Jarca fleksibilnost, ne snagu. Smanji očekivanja, odloži velike odluke i – što je najvažnije – ne potiskuj stres. Razgovor sa pravom osobom može napraviti ogromnu razliku.

Imajte u vidu da…

Katastrofa ne mora da znači kraj. Ponekad je to bolan reset koji nas tera da promenimo put. Za Jarčeve, proleće donosi slom, ali i priliku da se konačno oslobode tereta koji dugo nose. Pitanje je samo jedno: hoćeš li naučiti lekciju ili je ponoviti?

