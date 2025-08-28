Ništa im sveto nije: Za ovaj znak Zodijaka kažu da je surov do srži!

Uvereni su da su nezamenljivi, bezosećajni su i mrzovoljni, a kritikuju i mrze sve i svašta.

Da, to su Jarčevi. Smatraju da njihova reč treba da bude poslednja i da svaka njihova misao treba bez pogovora da se sasluša. Kad su na vrhu, sposobni su da postanu tirani, a kad su u podređenom položaju, ulizuju se onima iznad sebe.

Ono što se krije iza hladne spoljašnjosti su nesigurnost, strah od samih sebe, strah od drugih, strah od neuspeha, strah od emocija. Tačnije se boje svega.

Iako izgleda kao da se uvek kontrolišu, kad ih preuzme bes, znaju da budu jako okrutni i agresivni.

Na glasu su kao velike škrtice, a spremni su da budu u vezi sa nekim iako misle da ta osoba nije za njih. Čim naiđe neko koga smatraju pogodnijim za zasnivanje porodice ili materijalnog dobitka, nestaće.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com