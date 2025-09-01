Ništa mu nije sveto: Pohlepni materijalista koji bi zbog koristi prodao i rođenu familiju!

Smatra najpohlepnijim znakom Zodijaka, njegova tvrdoglavost i ljubav prema komforu utiču na odnose s drugima. Verovali ili ne, ali postoje ljudi koji ne bi dali ni čašu vode bez da izračuna koliko mu se to isplati

E pa, ako bismo morali da izdvojimo horoskopski znak koji je oličenje materijalizma — to bi bio Bik.

Kod njega je sve stvar koristi. Nije da ne ume da voli, ali ako mora da bira između emocija i novčanika… pa, zna se šta pobeđuje. Bik ti je onaj lik koji će ti reći da te voli, ali će ti pre toga izračunati koliko košta večera. I ne, ne voli da pozajmljuje — ni da daje, ni da uzima. Sve mora da bude pod konac.

A tvrdoglavost? To je posebna priča. Ako si se ikad raspravljao sa Bikom, znaš da je to kao da udaraš glavom u zid. On ne menja mišljenje, čak ni kad zna da nije u pravu. I kad se zavalja u svoju zonu komfora — kauč, serija, nešto da gricka — teško ga je pomeriti.

Iako ume da pomogne, to radi kad njemu odgovara. Nije da je loš čovek, ali sve mora da ima neku logiku, neku računicu. Ponekad čak pokušava da kupi sreću — sebi, drugima — ali to retko uspeva na duže staze.

