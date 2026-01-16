Nisu oni srećni slučajno: Ova 2 znaka Bog neprestano štiti, a sudbina im šalje zaštitu i sreću

Nisu oni srećni slučajno, sve je već zapisano. Postoje 2 znaka koje Bog neprestano štiti i kojima sudbina šalje mir onda kada je najteže.

Postoje oni ljudi kojima se, koliko god bilo teško, uvek nekako „namesti“ da prođu dobro. Dok se drugi bore i rukama i nogama, njih kao da čuva neka nevidljiva sila koja im u zadnji čas otvori vrata. Priznajte, sigurno poznajete nekoga ko iz svake nevolje izađe jači, a da ni sam ne zna kako. To nije sreća na kocki – to je zato što te ljude Bog neprestano štiti i ne da na njih čak i kad se ceo svet okrene protiv.

Prema zvezdama, ova dva znaka su bukvalno rođena pod srećnom zvezdom. Ako ste jedan od njih, verovatno ste se i sami pitali kako ste preživeli neke situacije. Odgovor je jednostavan – vi ne koračate sami, i tu pažnju odozgo ste svojom dobrotom pošteno zaslužili.

Ko su znaci koje Bog neprestano štiti?

1. Strelac

Svi misle da Strelčevi imaju više sreće nego pameti, ali istina je mnogo dublja. Oni kroz život idu otvorenog srca, ne plaše se da rizikuju i uvek veruju da će na kraju sve biti u redu. Baš zbog te vere, njih Bog neprestano štiti i izvlači ih iz situacija koje bi drugima napravile pakao od života. Njima sudbina uvek pošalje pravu osobu ili pravu priliku u trenutku kad misle da su dotakli dno. Strelac je onaj znak koji će pasti, ali će ustati sa osmehom, jer zna da ga neko odozgo drži za ruku.

2. Jarac

Jarčevi su ljudi koji sve nose na svojim leđima i retko kad se žale. Oni su tihi, rade, muče se i često im život nije bio nimalo lak. Ali, baš zato što su toliko pravedni i ne gaze preko mrtvih da bi uspeli, njih Bog neprestano štiti. Jarac je onaj znak kojem spas stiže kad ga niko ne očekuje. Njihova zaštita je kao neki nevidljivi zid – zlo može da im se približi, ali ne može da ih sruši. Oni su miljenici sudbine jer nikada ne prodaju svoju dušu, a nebo to uvek zna da nagradi onda kad im je najpotrebnije.

Vi niste sami u svojim borbama

Iako svi imamo svoje muke, Strelac i Jarac imaju taj neki nevidljivi štit. Njihova snaga je u tome što su ostali dobri ljudi i kad im je bilo najteže, a baš zato njih Bog neprestano štiti. Kod njih se stvari često reše „same od sebe“ baš onda kad misle da nema izlaza.

Ako ste vi jedan od njih, slobodno skinite taj teret sa srca. Vi ne zaslužujete da živite u stalnom strahu; vi vredite mira koji vam niko ne može oduzeti. Zaslužili ste da konačno odahnete, jer ste svaku mrvicu ove zaštite svojom ljudskošću pošteno zaslužili. Lakše se diše kad znate da na ovom putu zapravo niste sami.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com