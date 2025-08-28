Nisu samo Lavovi: Dva druga znaka su podjednako egocentrična

Egocentrične osobe nastoje da im se svet vrti u krug, a kod nekih znakova to je naročito naglašeno. Iako Lavovi tradicionalno vode po nivou samouverenosti, još dva znaka iz zodijaka dele tu potrebu za pažnjom i priznanjem.

Lav

Lavovi žude za pažnjom i žele da budu u centru dešavanja. Uređeni i šarmantni, prave od svog života pravo pozorište u kojem su oni glavne zvezde. Ljubazni su prema odabranim prijateljima, ali prema drugima često rezervišu distancu – jer, zaista, njihov sjaj mora da ostane netaknut.

Ovan

Ovnovi dominiraju situacijama zahvaljujući svojoj nepokolebljivoj odlučnosti. Njihov fokus na postizanje ciljeva pretvara ih u istinske pobednike, ali to ponekad izgleda kao borba za sopstveni interes. Kada osete pretnju, mogu postati previše takmičarski nastrojeni, pa je važno podsetiti ih da saradnja donosi više nego sukob.

Bik

Bikovi kriju svoj ego iza mirne spoljašnjosti, ali njihova vezanost za materijalno otkriva pravu prirodu. Štite ono što imaju i ulažu samo u odnose koji obećavaju ozbiljan i dugoročan povrat. Njihova potreba za sigurnošću može delovati posesivno, ali za njih je to samo način da sačuvaju trud i resurse.

Ova tri znaka zanemaruju tuđe potrebe kad sebe stave u prvi plan, ali uz malo samosvesti i želje za ravnotežom, čak i najegocentričniji mogu naučiti da podele reflektor.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com