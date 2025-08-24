Njih čeka najsrećniji početak jeseni: Pare će padati s neba, a prilike ređati kao na traci

Jesen je već pred vratima, a astrolozi prognoziraju da će ovo godišnje doba biti izuzetno blagonaklono prema određenim horoskopskim znacima.

Upravo je jesen period koji najglasnije najavljuje nove početke pa ne čudi što dmnogi pojedinci baš početkom jeseni dobijaju svemirski podsticaj za velikim životnim promenama.

Saznajte koji horoskopski znaci će uživati u pozitivnim vibracijama početkom jeseni:

1. Ovan

Pred vama su nove odgovornosti i prilike za napredak. Bićete prepoznati i nagrađeni za trud, a kraj meseca donosi pozitivne vesti koje mogu da otvore vrata većim poslovnim projektima ili saradnjama.

2. Vaga

Pred vama je prilika koju nipošto ne smete propustiti. Ljudi vas traže za savet i saradnju, a to može otvoriti vrata prema novim projektima i poslovnim uspesima. Vaša kreativnost i samopouzdanje jačaju, što vas čini posebno privlačnima za nove poslovne prilike.

3. Devica

Kako je ovo vaš mesec, energija vas gura prema odlučnosti i završavanju započetog. Na poslu vas očekuju nove dužnosti koje donose zadovoljstvo i rast, a postoji i mogućnost neočekivanog finansijskog dobitka. Idealno vreme za profesionalni iskorak, prenosi Sensa.hr.

