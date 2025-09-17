Njih pare baš hoće: Najviše milijardera rođeno je u ova 3 znaka horoskopa!

Neki su horoskopski znakovi predodređeni za finansijski uspehi milijarde, dok drugima finansije nisu „suđene“.

Novac nije sreća, ali ga je lepo imati, a čini se kako astrologija ima velik uticaj na to kolike su šanse da se neko obogati.

To se može dokazati i statističkim dokazima – o raspodeli bogatstva među pripadnicima Zodijaka, odnosno prema konkretnom broju milijardera s Forbsove liste najbogatijih među njima.

Prema listi, najviše je milijardera rođeno u znaku Vage, dok je najmanje Strelaca i Jaraca. Pogledajte celu listu i kako uopšteno raspolažu s novcem, jer milijarderi nisu nužno oni koji znaju štedeti – već oni koji znaju i rizikovati da bi zaradili velike svote.

1. Vaga

Diplomatski nastrojeni, pošteni, društveni i kooperativni pripadnici ovog znaka imaju odlične predispozicije za bogatstvo. Cilj im je u svaki segment života uneti ravnotežu, pa tako i u finansije. Rado troše na umetnička dela, fina vina, hranu i putovanja, a rado kupuju i skupe poklone. No imaju dobar nos za investicije, što objašnjava zašto su prvi na top listi milijardera, piše 24sata.hr

2. Ribe

Pripadnici ovog znaka takođe imaju dobru intuiciju, a istovremeno su mudri, nežni i umetnički nastrojeni. Iako lako ulaze u minuse na računu, jednako lako i izlaze, a novac im nije najvažnija stvar na svetu. Do velikog bogatstva najčešće dolaze neočekivano, a vrlo im je važno da kraj sebe imaju nekog ko im pomaže s praktičnim savetima i svojom prizemljenošću, bilo da je reč o partneru ili finansijskom savetniku.

3. Rak

Pripadnici ovog znaka imaju jako razvijenu maštu, što im omogućava da priliku za zaradu vide tamo gde je drugi ne vide. Istovremeno su uporni u ostvarenju ciljeva, ali i skloni manipulacijama, pa znaju kako se obogatiti i zadržati bogatstvo. U trošenju se teško kontrolišu ako vide nešto što im se sviđa. Spremni su naporno raditi, čak i posao koji ne vole samo da bi si osigurali dobar život. Nisu skloni finansijskim rizicima.

Nije sve u novcu

Naime, dok je veština upravljanja finansija nekome urođena, drugima je raspolaganje novcem ili pak njegovim zadržavanjem u džepu teška muka. Te se stvari uče i kroz porodične primere, ali odnos prema novcu u velikoj je meri zadan i karakterom pa i samim horoskopskim znakom.

