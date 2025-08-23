Njih se čuvajte: Muškarci rođeni u ovim znakovima horoskopa su najveći preljubnici

Muškarci rođeni u određenim znakovima horoskopa često se smatraju najvećim preljubnicima, tvrde astrolozi.

Evo znakova za koje se veruje da im je vernost nedostižna:

1. Vaga: Vage su poznate kao velike kokete, što može izazvati sumnju u njihovu vernost. Iako sigurno ne mogu sve Vage biti nepouzdane, njihova sklonost ka flertovanju može izazvati probleme u vezi.

2. Blizanci: Blizanci često traže pažnju i potpunu posvećenost u vezi. Ako ne dobiju ono što žele od svog partnera, mogu biti skloni traženju tog zadovoljstva kod drugih ljudi, što ih može dovesti do neverstva.

3. Jarac: Neki Jarčevi imaju visoke standarde i očekivanja u vezi. Kada se ta očekivanja ne ispune, mogu tražiti ono što im nedostaje kod drugih osoba. Ovo ih može navesti na preljubu.

Iako su ovi znakovi često povezivani sa neverstvom, zanimljivo je da se Škorpije često smatraju najvernijim znakom. Kada Škorpija voli, obično je izuzetno odana i posvećena svom partneru.

