Njihova intuicija nikada ne greši: 3 znaka kojima je Bog dao moć da vide ono što je drugima skriveno

Bog im je dao oči koje vide sve. Ova 3 znaka vas čitaju kao otvorenu knjigu, njihova intuicija nikada ne greši!

Bolje odustanite ako planirate da slažete Bika, Škorpiju ili Ribe, jer ćete se samo obrukati. Bog im je dao čulo koje drugi nemaju – oni ne slušaju vaše reči, nego vide šta vam je u glavi. Dok vi smišljate kako da upakujete laž, oni su vas već skenirali i znaju šta od njih zapravo želite. Njihova intuicija nikada ne greši i zato ove znake niko ne može da prevari, jer osete podvalu pre nego što im se približite.

Ovaj dar im je štit u svakom trenutku.

Već u prvih pet sekundi susreta, oni znaju da li ste čovek za posao ili vas treba zaobići u širokom luku. To nije psihologija, nego čist predosećaj koji ih fizički zaboli kada osete da neko pokušava da ih napravi budalom.

Bik – vidi vašu pravu nameru dok mu se još smeškate

Bik vas provali čim mu pružite ruku. Ne gleda vaše odelo i ne sluša planove – on vam gleda u oči i tu vidi vašu pohlepu ili poštenje. Njegova intuicija nikada ne greši jer oseti promenu u vašem glasu čim pokušate da sakrijete istinu.

On vidi vašu nameru čak i kad se razmećete, i zna tačno da li ste mu prijatelj ili samo prolaznik s interesom. Ako Bik oseti da mu nešto ne štima, on se samo okrene i ode, jer je odmah znao da planirate da ga iskoristite.

Škorpija – zna vašu najmračniju tajnu pre nego što zinite

Škorpiju ne možete da pređete, jer ona vidi pravo kroz svaku fasadu. Bog joj je dao moć da oseti vašu izdaju pre nego što je uopšte izvedete. Njihova intuicija nikada ne greši jer oni njušu laž kao trag u šumi.

Ako mislite da ste sakrili svoju lošu stranu, varate se – Škorpija je vidi dok s njom pijete kafu. Ona vas čita kao bonton i tačno zna kada joj radite iza leđa. Vidi zamku tamo gde drugi vide priliku i uvek je tri koraka ispred onih koji misle da su pametniji.

Ribe – vide kraj vaše prevare dok vi još pišete početak

Ribe su oni ljudi koji vam kažu „ne“ bez ikakvog vidljivog razloga, a posle mesec dana se ispostavi da su bili u pravu. Njihova intuicija nikada ne greši jer one znaju ishod svake situacije pre nego što ona uopšte krene. One provale svaku masku čim uđete u prostoriju.

Dok drugi veruju pričama, Ribe vide ko ste zapravo i znaju da li ste čovek na koga se može osloniti. Unutrašnji glas im jasno kaže kome da otvore vrata, a koga da izbrišu iz života pre nego što im nanese bilo kakvu štetu.

Oni vide ono što drugi ne smeju ni da zamisle

Ovi znaci nisu pametniji od drugih, oni su samo povezani sa istinom koju drugi ne žele da vide. Njihova intuicija nikada ne greši i to je njihov najveći dar.

Ako ste jedan od njih, verujte tom prvom drhtaju u stomaku, jer vas on čuva od ljudi koji nose mrak u sebi. Dok se ostali kaju zbog loših procena, vi ćete uvek biti na sigurnom, jer vidite istinu ogoljenu do kosti.

