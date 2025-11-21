Njihova lenjost ne poznaje granice: 3 znaka Zodijaka ni prstom neće da mrdnu !

Njihova lenjost često nije znak slabosti, već stil života koji se svodi na moto: „Radi da bi živeo, ne živi da bi radio“.

Znakovi koji neće ni prstom da mrdnu, jer njihova lenjost ne poznate granice…

Da li ste u svojoj okolini primetili nekoga ko bi mogao biti krunisan kao majstor eskivaže? I ako je tako, da li su rođeni pod jednim od tri znaka koje ćemo otkriti?

Lenjost može izgledati privlačno, rekao je jednom Stiven Hoking, ali rad pruža zadovoljstvo. Međutim, za naša tri šampiona Zodijaka u i lenstvovanju.

1. Ribe

Prve na našoj listi su sanjive Ribe. Budući da su poslednji znak Zodijaka, poznate su po svojoj dubokoj mudrosti, intuiciji i duhovnosti. Ribe su kreativne duše koje često borave u carstvu snova i mašte – svetu daleko od svakodnevnih zadataka i hitnih rokova. One su veoma osetljive i stoga se često osećaju preplavljenim surovim zahtevima realnosti, pa radije umesto toga teku niz struju, utonule u sopstvene misli i fantazije. Njihovi kreativni umovi uvek rade, ali fizički napor nije njihova jača strana. Kao što je Albert Ajnštajn, čuvena Ribe, rekao: „Mašta je važnija od znanja“.

2. Bik

Potom imamo postojanog, ali lenjog Bika. Uprkos svojoj reputaciji vrednog pojedinca, ovaj zemljani znak voli udobnost i opuštanje više od svega. Njime vlada Venera, planeta ljubavi i luksuza, što ga čini obožavateljem svega lepog i umirujućeg. Bik može neumorno da radi ako je strastven u nečemu, ali u suprotnom, više voli da vodi život sporo i stabilno, prepuštajući se svojim omiljenim hobijima, hrani i materijalnim zadovoljstvima. Oni čvrsto veruju u izreku: „Radi da bi živeo, ne živi da bi radio“.

3. Vaga

Na kraju, ali ne i najmanje važno, imamo šarmantne Vage. Kao vazdušni znak kojim vlada Venera, oni su miroljubivi pojedinci koji preziru sukobe i konfrontacije. Oni teže ravnoteži i harmoniji u svim aspektima svog života, a tu ni posao nije izuzetak. Vage su poznate po svojoj neodlučnosti, pa često provode više vremena odmeravajući svoje mogućnosti nego što stvarno preduzimaju akciju. Oni su društveni leptiri, koji koriste svoju duhovitost i šarm da se kreću kroz život, a ne bilo kakav napor. Kao što je Sofokle, starogrčki dramski pisac (i sam Vaga) primetio: „Najveća tuga je prepoznati sebe kao jedini uzrok svih naših nedaća“.

Njihova lenjost često nije znak slabosti, već stil života, jer oni cene mir, luksuz i emocionalni komfor.

