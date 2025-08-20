Njima brak definitivno nije svetinja, venčavaće se bar 3 puta tokom života!

Čak i ako brak nije za svakoga, za mnoge zvezdane znakove, to je značajan životni korak koji podrazumeva ujedinjenje strastvenog, duhovnog i materijalnog ja sa osobom koja ih najbolje dopunjuje.

Nesumnjivo, planete igraju značajnu ulogu u tome kako se razvijaju naši ljubavni životi, a venčanja nisu izuzetak. Merkur nas uči kako da komuniciramo, što je neophodno za svaki zdrav brak. I Jupiter usmerava našu sreću, dok naša natalna Venera pokazuje kako se ponašamo prema drugima i prema sebi kada su pogođeni. Svaki od njih zajedno nagoveštava nečiji ljubavni život, pa čitajte dalje da biste otkrili koji horoskopski znaci će verovatno imati 3 i više ljubavi koje će završiti brakom.

Strelac

Uprkos tome što je divlje dete zodijaka, on će se gotovo sigurno veriti nekoliko puta. Naprosto, vaš život neće biti tradicionalan sa jednom srodnom dušom, jer vi jednostavno niste ta osoba. Svaki partner može pokrenuti razvod ili poništenje, kad god i kako god to najbolje služi vašoj vezi.

Blizanci

Blizanci su impulsivni i veoma skloni da se venčaju mladi, verovatno pre nego što dobro upoznaju partnera. Međutim, zbog te nestabilnosti Blizanca, postoji velika verovatnoća da će svaki brak u koji uđe prebrzo propasti. Velike su šanse da će se Blizanac venčavati bar tri puta ali najvažnije je da on ide za svojom srećom.

Rak

Rak je domaćica koja ne gubi vreme na veze. Rakovi jedva čekaju da se venčaju. Stoga počinju da traže partnera sa kojim bi se mogli venčati i zasnivati porodicu što je pre moguće. Oni žele stabilnost i sigurnost koju brak nudi i to se ne menja nakon razvoda. Čim se završi jedn brak, oni tragaju za sledećim u kome će imati veliku i harmoničnu porodicu.

Škorpija

Škorpija je vešta da proverava moguće partnere i da ih u ranoj fazi testira kako bi uočila ranjivosti. Sve ovo radi kako bi utvrdila da li će čovek živeti dug život. Kada sve provere, Škorpije se vezuju zauvek. Međutim, nije im ni razvod stran a čim utvrde da je neki drugi partner postojano izdržao sve njihove testove, oni stupaju u brak jer je to jedina zajednica koju oni priznaju.

Devica

Kada se sve posloži, Devica počinje da traži saputnika. Ali taj trenutak će doći tek nakon što završi školovanje, uštedi nešto novca i nađe posao u kome uživaju. Razlog zašto se ovi usamljenici venčavaju je što veruju da život treba da bude „metodičan”. Međutim, one vrlo često menjaju partnera i imaju tendenciju da imaju više brakova.

