Njima je Bog dao čistu dušu i poseban dar: Tri znaka koja se izdvajaju od celog sveta

Godinama su vas pravili budalom zbog dobrote. Ova tri znaka nose posebne duše i čist obraz koji je u današnje vreme postao prava retkost.

U svetu gde se svi laktaju za pare i gde je svako svakome vuk, postoje ljudi koji jednostavno ne mogu da budu takvi. Njih ne zanimaju spletke, ogovaranja ni glumljenje veličine. Dok se drugi otimaju za mrvice moći, ove posebne duše nose neki mir koji niko ne može da objasni.

Često su ih kroz život pravili budalama, govorili im da su suviše osetljivi ili smušeni, a zapravo su oni dobili dar koji se ne kupuje – oni su rođeni sa čistim obrazom.

Zodijak krije mnoge tajne, ali samo tri znaka nose taj specifičan pečat „odabranih“ – to su Ribe, Rak i Vodolija. Oni ne vide svet kao ostali, ne vole na silu i njihova bol je uvek dublja od tuđe.

Ako ste se oduvek osećali kao stranac u sopstvenoj porodici ili da nigde ne pripadate, razlog je zapisan u zvezdama onog trenutka kada ste se rodili. Bog je ovim znakovima dao neku dobrotu koju svet često ne prašta, ali je se potajno plaši.

Ribe: Osećaju laž pre nego što je izgovorite

Prve među onima koje nazivamo posebne duše jesu Ribe. Njima je nebo dalo neku vrstu „unutrašnjeg vida“. Ribe ne slušaju šta im pričate, one osećaju šta vam je u grudima. Za njih nema laganja, jer one vide muljanje na licu koje im se najslađe smeška. Taj njihov predosećaj ih je često skupo koštao, jer su videle zlo tamo gde su drugi videli dobrotu, ali ih je taj isti dar uvek čuvao da potpuno ne propadnu.

One su tu da pomognu drugima čak i kad same nemaju kud. Njihova muka je što osećaju tuđi bol kao svoj rođeni. Dok drugi okreću glavu od nepravde, Riba fizički pati kad vidi da neko strada. Često ih zezaju da su „u oblacima“, a zapravo su one jedine koje vide kakav je ko čovek. Njihova čista duša je kao svetlo u mraku. One ne biraju da budu dobre, one jednostavno ne umeju drugačije, jer im je to sudbina koju nose.

Rak: Ljudi koji ne daju na sebe i ne gaze preko drugih

Kada pričamo o tome kome je Bog dao dar da oseti druge, Rak je tu prvi. Ove posebne duše su rođene da budu oslonac. Dok se drugi laktaju za funkcije i titule, Rak se bori za mir u kući i osmeh onih koje voli. Njihov osećaj je toliko jak da to nekad deluje jezivo. Rak će vas nazvati tačno u sekundi kad vam krene suza, osetiće da niste dobro preko telefona, pre nego što uopšte otvorite usta.

Ta njihova dobrota je često bila meta kvarnih ljudi koji su samo hteli da ih iskoriste i potroše. Zato se Rak nekad povuče i ćuti, ne zato što je uobražen, nego što čuva to malo duše od onih koji bi da je prljaju. Bog im je dao moć da vole onako kako niko drugi ne ume – do kraja i bez pitanja. Oni su tu da budu zaštita za svakog ko je slabiji od njih. Svet ih možda zove slabićima jer se lako rasplaču, ali te suze su dokaz da su ostali ljudi u svetu gde se ljudskost gubi. Rak je spreman da žrtvuje sve svoje samo da bi sačuvao one koje voli.

Vodolija: Vide istinu i kad je svi kriju

Treći znak koji nosi epitet posebne duše je Vodolija, ali na svoj način. Vodolija ne leči emocijama kao Rak i Ribe, ona leči istinom. Njima je dat dar da vide stvari koje će se desiti godinama unapred. Vodolija se nikada ne uklapa u masu jer joj je duh previše slobodan za obična pravila. One ne trpe gazde koji lažu i uvek će prve skočiti protiv nepravde, makar bile same protiv svih.

One su glasnici nekog boljeg vremena. Njihova čista duša se vidi po tome što nikada ne mrze i ne sude ljudima unapred. Vodolija vidi čoveka, a ne to koliko para ima ili koju školu je završio. Taj dar da svakoga gledaju u oči kao sebi jednakog je ono što ih izdvaja od celog sveta. Često ih zovu čudacima ili buntovnicima, ali taj inat dolazi iz čiste želje da svima bude bolje. Vodolija ne samuje zato što je niko neće, nego zato što joj treba mir da čuje sopstvenu dušu. One su tu da krče put tamo gde niko drugi ne sme.

Niste ludi što ste drugačiji, to vam je poseban dar

Nemojte više da se mučite i pokušavate da budete kao ostali. Vi ste ovde da svetlite, a ne da budete deo gomile koja samo ide gde joj se kaže. Teško je imati čist obraz i otvoreno srce tamo gde se ceni samo prevara, ali to je jedini put koji donosi pravi mir. Vi niste greška – vi ste tu da podsetite ljude šta znači biti čovek.

Taj vaš dar je redak i težak. Možda vas svet ne razume, možda vas često povređuju oni kojima ste dali sve na tacni, ali vaša naplata ne stiže od ljudi.

Vaša čista duša je jedini pravi trag koji ćete ostaviti za sobom. Čuvajte taj plamen u sebi, jer takve posebne duše su jedini razlog zašto se ovaj svet još uvek drži.

Vaša staza je teža, ali je vaša sudbina velika jer ste ostali svoji uprkos svemu i svima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com