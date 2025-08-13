Noć je pravo vreme za njih: Oni su „noćne ptice“ horoskopa

Noć je pravo vreme za njih – evo ko su ‘noćne ptice’ horoskopa!

Dok neki ljudi obožavaju jutarnju svetlost i osećaju nalet energije čim svane dan, drugi tek kad padne mrak zaista dolaze do izražaja. Noć im donosi mir, kreativnost i priliku da budu ono što jesu – daleko od gužve i dnevne užurbanosti, prenosi b92.net.

Astrologija kaže da se među horoskopskim znacima ističe pet pravih noćnih ptica, koje jednostavno funkcionišu bolje kad svi drugi spavaju.

Blizanci – razgovori do zore

Blizanci su neumorni radoznalci, puni energije i želje za stalnom komunikacijom. Dok se ostatak sveta odmara, oni istražuju, diskutiju, smišljaju nove planove ili gube sate u beskonačnim razgovorima. Bilo da su u društvu ili sami s knjigom i internetom, noć ih puni inspiracijom.

Škorpija – tajne, misli i introspekcija

Škorpije obožavaju noć jer tada mogu da se povežu sa sobom. Tišina i mrak omogućavaju im da zarone u duboke misli, analiziraju osećanja i rade na svojim tajnim planovima. Ako im nešto okupira um, spavanje može da sačeka.

Strelac – sloboda i avantura do kasno

Za Strelčeve, noć znači slobodu. Oni ne vole ograničenja, a kasni sati su idealni za spontane avanture, duga putovanja mislima ili čak stvarne avanture sa prijateljima. Zašto spavati, kad postoji toliko toga što može da se istraži?

Vodolija – kreativni genije u kasnim satima

Vodolije su često najproduktivnije dok svi drugi spavaju. Njihov um neprekidno radi, a noćna tišina pruža im savršene uslove za razvoj ideja i eksperimentisanje sa novim konceptima. Inspiracija im dolazi upravo kada je svet najmirniji.

Ribe – sanjarenje u tišini noći

Ribe su emotivne i kreativne, a noć je za njih vreme kada mogu da se prepuste mašti. Pišu, crtaju, slušaju muziku ili jednostavno zamišljaju neki novi svet u svom umu. Dok drugi sanjaju u snu, Ribe sanjare budne.

Ako i vi prepoznajete sebe među ovim znacima i osećate da vam noć daje neku posebnu energiju – sada znate da je to možda zapisano u zvezdama.

