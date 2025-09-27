Nose posebnu energiju: Decu rođenu na ovaj čeka uspeh u životu, sva vrata im se otvaraju!

Datum rođenja oduvek je bio tema koja intrigira i naučnike i ljubitelje astrologije.

Istraživanja pokazuju da određeni datumi donose veću verovatnoću za uspeh u životu, priznanja i nagrade.

Koji datum nosi najveću šansu za uspeh?

Prema analizi u kojoj je proučavano više od 1.000 dobitnika najprestižnijih priznanja – od Oskara, preko Pulicera, do Nobelove nagrade – ispostavilo se da je 30. april datum sa najviše uspešnih ljudi. Čak 11 laureata rođeno je tog dana.

Odmah iza njega nalazi se 27. april sa osam dobitnika, dok slede datumi:

20. januar

23. mart

26. mart

29. april

14. septembar

26. septembar

12. novembar

30. decembar

Najuspešniji meseci u godini

Kada se posmatraju meseci u celini, april prednjači sa čak 99 nagrađenih ličnosti. Slede novembar (94) i mart (92). Na začelju se nalazi februar sa 58 dobitnika, što se delimično objašnjava time da ima najmanje dana.

Da li datum rođenja određuje sudbinu?

Iako ovakva istraživanja ne mogu biti apsolutno precizna, ona otvaraju zanimljivu perspektivu: možda datum kada smo rođeni zaista utiče na našu energiju, motivaciju i životne puteve.

Bilo da verujete u astrologiju ili u statistiku, jedno je sigurno – simbolika brojeva i dalje fascinira.

