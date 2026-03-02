Nova astrološka godina počinje 20. marta. Ulazak Sunca u znak Ovna potpuno će promeniti energiju

Nova astrološka godina počinje ulaskom Sunca u znak Ovna, kada dolazi do velikih promena. Novo poglavlje donosi i novu energiju.

Ulaskom Sunca u znak Ovna, 20. marta, počinje astrološka nova godina. Ovaj trenutak označava novi ciklus i simboličan početak novog poglavlja u kojem se energija kreće, ubrzava i postaje odlučnija. Nakon introspektivnog perioda Riba, dolazi vreme za akciju, hrabrost i jasan pravac ka ciljevima.

Ovan je prvi znak Zodijaka i nosi snažnu energiju inicijative. Kada Sunce pređe u ovaj vatreni znak, mnogi osećaju nalet motivacije i želju da konačno započnu ono što dugo planiraju. To je energija početka, prve odluke i prvog koraka. Sumnje se smanjuju, a potreba za akcijom postaje jača.

Energija koja poziva na akciju

Ulazak Sunca u Ovna donosi dinamičniju atmosferu. Odluke se donose lakše, reakcije su brže i manje se razmišlja o posledicama. Ovaj period je povoljan za pokretanje novih projekata, početak obuke, donošenje važnih poslovnih odluka i smele životne odluke. Oni koji su se osećali stagnirano sada dobijaju šansu da ubrzaju.

Međutim, energija Ovna nosi i impulsivnost. Brze reakcije mogu dovesti do nepotrebnih sukoba, posebno ako se reaguje iz ega ili želje za dokazivanjem. Ključ je pronaći ravnotežu između hrabrosti i promišljenosti.

Novi počeci u ljubavi i vezama

U ljubavi postoji veća otvorenost i direktnost. Ljudi jasnije izražavaju svoje želje i manje su skloni čekanju. Za samce ovo može značiti neočekivane susrete i brze početke, dok u vezama postoji potreba za osveženjem i novom energijom. Ovan traži strast, iskrenost i dinamizam.

Poslovni zamah i lična inicijativa

U poslu je ovo period kada se ceni nezavisnost. Preuzimanje odgovornosti i pokazivanje inicijative može doneti napredak. Oni koji se usude da se istaknu i stanu iza svojih ideja mogli bi doživeti pozitivan razvoj događaja. Međutim, važno je izbegavati nepotrebno takmičenje i dokazivanje po svaku cenu.

Vreme je za hrabrost

Astrološka Nova godina donosi poruku kretanja. To je vreme za postavljanje novih ciljeva i odlučivanje u kom pravcu želimo da idemo. Energija Ovna nas podstiče da izađemo iz svojih zona udobnosti i prestanemo da odugovlačimo.

Ulazak Sunca u Ovna podseća nas da svaka promena počinje jednim korakom. Oni koji su spremni da preuzmu inicijativu i deluju sa samopouzdanjem mogli bi upravo sada započeti najvažnije poglavlje godine.

