Nova era isceljenja i novi život počinje sa Novom godinom, 3 znaka konačno ostavljaju sve probleme i teškoće sa 31. decembrom

Od 31. decembra 2025. godine za tri horoskopska znaka počinje i nova era isceljenja. Mesec u Blizancima je odličan kada je u pitanju mentalna obrada, razgovori i razumevanje kroz jezik i refleksiju. Ovo nam pomaže da artikulišemo svoja osećanja kako bismo mogli da dođemo do poente bez daljeg odlaganja.

Za tri horoskopska znaka, 31. decembar nam nudi osećaj emocionalne interpunkcije. Nešto klikne na svoje mesto i osećamo se kao da se svi labavi krajevi koje smo stvorili tokom godine konačno završavaju.

Ovo je o konačnom razumevanju zašto se nešto odvijalo onako kako se odvijalo i osećanju iznenađujućeg mira sa tim razumevanjem. Doživljavamo zadovoljstvo završetka nečega, što nas sprema da ponovo započnemo.

1. Ovan – samo napred, završite razgovor

Prolazite kroz ovu godinu bez osvrtanja. Do 31. decembra, Mesec u Blizancima skreće vašu pažnju na nešto čemu je potreban vaš poslednji dodir.

Mogli biste jednako lako nastaviti dalje bez brige o ovom poslednjem detalju. Pa ipak, zadovoljstvo koje dobijete brinući se o tome neće biti nešto zbog čega ćete se pokajati.

Radi se o tome da godinu ostavite u miru. Ako to znači da imate poslednji razgovor sa nekim ko vam nešto znači, samo da razjasnite stvari, onda samo napred. Završetak je ono što sve čini čistim i urednim na ovaj dan, nova era isceljenja počinje.

2. Lav – kao da ste uspeli da postanete osoba kakva želite da budete

Mesec u Blizancima vas tera da budete duša zabave, jednostavno zato što zaista znate kako da zabavite i komunicirate na način koji drugi smatraju šarmantnim. Taj šarm vam dolazi prirodno; međutim, proveli ste dosta vremena usavršavajući način na koji izgovarate svoje reči.

31. decembar vam donosi osećaj postignuća. Čini da se osećate kao da ste uspeli da postanete osoba kakva želite da budete.

Trenutno, tokom ovog lunarnog tranzita, nemate na šta da se žalite. Uradili ste ono što je trebalo da uradite ove godine i osećate se spremno i uzbuđeno za godinu koja dolazi. Dobili ste završetak u određenim vezama, i to vas čini zadovoljnim, isceljenim i spremnim za ulazak u 2026. godinu.

3. Jarac – zatvorite staru knjigu i otvorite novu

Za vas, Mesec u Blizancima donosi rešenje i isceljenje kroz promenu perspektive. Na današnji dan, 31. decembra, nešto što vas je opterećivalo postaje iznenađujuće lako prihvatiti. I ne samo to, već postaje lako i krenuti dalje.

Nije svaki napor bio namenjen da proizvede trenutne rezultate, a ovo vas pogađa kao stvarno i puno mudrosti. Neka iskustva su tu samo da vam pomognu da usavršite svoje razmišljanje. Ovo razumevanje uklanja deo pritiska koji ste nosili.

Znate gde stojite, znate šta je važno i više ne sumnjate niti se preispitujete. Taj osećaj reda postavlja ton za ono što sledi i oseća se ispravno. Vreme je da zatvorite tu staru knjigu i započnete novu.

(Krstarica/YourTango)

