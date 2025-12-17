Nova era izobilja počinje za ova 3 znaka, strpljenje i disciplina konačno počinju da se isplaćuju

Sunce u kvadratu sa Saturnom pomaže. Strpljenje i disciplina konačno donose rezultate za Ribe, Blizance i Bika. Počinje nova era izobilja

Nova era izobilja počinje 17. decembra 2025. godine za Bika, Blizance i Ribe. Sunce u kvadratu sa Saturnom od danas ističe oblasti života u kojima strpljenje, struktura i disciplina konačno počinju da se isplaćuju.

Ovaj tranzit ima određeni kvalitet koji nam pokazuje koje obaveze vrede našeg vremena, a koje treba usavršiti. U ovom trenutku biramo odgovornost umesto haosa jer smo iz iskustva naučili da nas haos ne vodi nikuda. Zabavno kada si dete, sigurno. Ali kao odrasla osoba? Ne. Ne funkcioniše.

Za ove astrološke znake, današnja energija otvara vrata smislenom rastu – i ovog puta sebe shvatamo ozbiljno. Tako smo u mogućnosti da krenemo dalje jer počinje nova era izobilja za nas. Osećamo se spremno, sposobno i opremljeno da sa samopouzdanjem napravimo sledeći pravi korak.

1. Bik – upornost povećava finansije

Sunce u kvadratu sa Saturnom skreće vam pažnju na rutine i obaveze koje su oblikovale vaš identitet. Prepoznajete vrednost u držanju svojih principa i sada je vreme da uklonite ono što vam više ne odgovara.

Biče, 17. decembra ostvarujete primetan napredak u oblasti vezanoj za finansije, i to je nešto u čemu ćete želeti da ostanete. Možete videti razliku koju vaša upornost pravi. Ovaj proboj vam dolazi zato što ste ostali čvrsti i disciplinovani. Verujete sebi u donošenje odluka, a to vam daje veliki osećaj nezavisnosti.

Uđite u svoju izobilje novu eru sa ovim rastućim osećajem postignuća.

2. Blizanci – sledi drastično poboljšanje života

Sunce u kvadratu sa Saturnom vam pomaže da odvojite smetnje od prioriteta, Blizanci. Vreme je da se ozbiljno shvatite i znate to. Iako je ozbiljnost toliko daleko od vašeg uobičajenog plana, znate da je ovo jedini način da idete ovog puta, Blizanci.

Došli ste do trenutka sada ili nikad, i 17. decembra sve u vama govori: „SADA!“ Ne želite da se probudite sutra znajući da niste ništa učinili da biste napredovali, zato iskoristite ovaj zamah i učinite da se sve desi. Bićete toliko impresionirani sobom i bili biste opravdani da se tako osećate jer ćete drastično poboljšati svoj život.

Osećajte se dobro, učinite da se stvari dešavaju, pokrenite se, tresite i obavestite svet da ste se vratili. Nova era izobilja je vaša.

3. Ribe – univerzum prepoznaje vašu upornost

Osećate da nešto klikće na svoje mesto u sredu. Problem sa kojim ste se bavili počinje da izgleda kao očigledan, a stvari poput posvećenosti ne deluju preteće. U stvari, inspirisani ste idejom da radite ono čega se obično stidite.

17. decembra, Sunce u kvadratu sa Saturnom postavlja vas sa vrstom emocionalne strukture koju ste pokušavali da izgradite. Sada razumete šta je usporavalo vaš napredak i tačno šta vam je potrebno da ojačate svoje temelje. Univerzum prepoznaje vašu upornost i smanjuje pritisak dovoljno da nastavite sa samopouzdanjem.

Ulazite u izobilje novog doba svog neverovatnog života osećajući se smireno i spremno da osvojite svet.

(Krstarica/YourTango)

