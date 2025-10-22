Nova faza života: Tri horoskopska znaka doživljavaju preokret do kraja oktobra

Samo tri horoskopska znaka će doživeti preokret do kraja oktobra, da li ste i vi među njima? Njih čeka ih period izazova, ali i prilika da iz svega izađu jači i mudriji.

Poslednjih 10 dana u oktobru 2025. godine donose značajne promene za tri horoskopska znaka. Nakon perioda izazova i teškoća, pred njima je vreme transformacije, kada će se otkriti nove prilike i mogućnosti. Ovo je trenutak kada je moguće otpustiti prošlost i krenuti ka nečemu boljem.

Rak: Oslobađanje od prošlih emotivnih tereta

Za Rakove, kraj oktobra predstavlja period kada emotivne teškoće počinju da jenjavaju. Osećaće porast energije i obnovljenu želju za napredovanjem, konačno puštajući prošlost. Ovo je idealno vreme za započinjanje novih projekata i fokusiranje na lični rast.

Strelac: Prevazilaženje prepreka i početak novih planova

Do kraja oktobra, Strelčevi će biti u mogućnosti da prevaziđu nagomilane prepreke i stres. Imaće priliku da sagledaju situaciju iz drugačije perspektive i pronađu nova rešenja. Ovo je povoljan period za planiranje i realizaciju ideja, kao i za obnavljanje unutrašnje ravnoteže.

Jarac: Završavanje teških faza i priprema za nove uspehe

Za Jarčeve, kraj oktobra označava period završetka teških faza i pripreme za nove uspehe. Osećaće podršku onih oko sebe i moći da se oslone na svoje iskustvo kako bi sigurno napredovali. U ovom periodu je važno ostati fokusiran i primeniti stečeno znanje.

Ova tri horoskopska znaka ulaze u fazu kada će se njihovi napori isplatiti, a nova prilika za napredak postaje stvarnost.

