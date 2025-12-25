Nova godina donosi im bogatstvo, nova energija tokom celog januara ovim znakovima donosi novac i izobilje u talasima

Ova tri horoskopska znaka privlače finansijski uspeh tokom celog januara 2026. Početak meseca nosi veliku količinu energije oko odgovornosti i praktičnosti. Nova energija, zahvaljujući srećnom stelijumu Jarca od 4. do 17. januara donosi džakove para za ove znakove.

Nakon talasa energije Jarca, koja se zasniva na odgovornosti i praktičnosti u trošenju, prelazimo na uticaje Vodolije. Energija Vodolije se zasniva na novinama. Dobijate pomoć u pronalaženju inovativnih načina da zaradite novac ili generišete veće bogatstvo, a istovremeno stvarate novi početak u svom finansijskom životu.

Verujte da će ono što radite tokom prvog dela januara 2026. dovesti do finansijskih prilika i uspeha do kraja meseca.

1. Strelac – koncentrisana energija bogatstva i izobilja

Iskoristite svaku priliku. Zemljani znak Jarca vlada vašom kućom materijalnog bogatstva i finansijskog izobilja. Sa Plutonom u Jarcu od 2008. do 2024. godine, ovo je bio period suočavanja sa istinom o tome šta treba da uradite da biste postigli uspeh. Iako ste osećali da ste na boljem putu, prave nagrade konačno počinju da teku u januaru.

Od 4. do 17. januara, stelijum Jarca je aktivan. Sa Suncem, Venerom, Junonom, Merkurom i Marsom u ovom zemljanom znaku, postoji koncentrisana energija bogatstva i izobilja.

Iako će stelijum zvanično biti završen, obratite pažnju na svaku priliku koja se pojavi u nedelju, 18. januara sa mladim Mesecom u Jarcu, jer vas to može dovesti u potpuno drugačiji prihodni razred.

2. Jarac – verujte u sebe, bogatstvo stiže

Verujte u svoj uspeh. 2026. godinu ćete započeti snažno sa kolekcijom planeta unutar vašeg horoskopskog znaka. To znači da bi trebalo da verujete sebi, svojoj viziji i odlukama dok planirate svoju godinu. Iako svake godine postoji priliv energije Jarca tokom ovog perioda, ova godina je jedinstvena, pa je dobro da se više fokusirate na verovanje u sebe i poverenje u sebe da izaberete put finansijskog izobilja.

Vaše samopouzdanje vam omogućava da u potpunosti iskoristite sve prilike kada Venera pređe u Vodoliju 17. januara, a zatim Mars u Vodoliju 23. januara. Venera donosi izobilje, bogatstvo i osećaj blagostanja, dok vas Mars motiviše da postignete još veće finansijske visine.

Ova energija će trajati do 10. februara, tako da imate vremena da započnete novi posao ili pokrenete sopstveni posao. Samo nastavite da verujete u sebe i kada se ukaže prilika života, iskoristite je.

3. Vodolija – snovi i strast donose finansijski uspeh

Vreme je da proširite svoju percepciju bogatstva. Asteroid Palada prelazi u Ribe 25. januara, donoseći novi način pristupa finansijskom uspehu u januaru 2026. Palada ostaje u Ribama do 26. aprila, tako da imate produženi period izobilja u svojoj budućnosti.

Palada u Ribama je vreme da bolje pogledate svoje finansije i kako generišete prihod. Ribe vas pozivaju da usvojite holistički pristup pomažući vam da iskoristite svoje strasti i snove za ono što biste uradili kada biste zaista mogli da uradite sve što želite.

Sa Paladom u Ribama od 25. januara do 26. aprila, ulazite u period promene načina na koji razmišljate o novcu i gradite bogatstvo. Odlično je vreme da se upustite u kreativnu potragu. Ako ste se kolebali između tradicionalnog posla ili bavljenja nečim što pomaže drugima, ovo bi vas konačno moglo podstaći da napravite taj korak. Umesto da se fokusirate na brojeve, pogledajte šta bi bilo kakva promena donela načinu na koji živite svoj život i donosite radost drugima.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com