Nova moćna era počinje za ova 3 znaka, Mesec u Škorpiji daje im neverovatnu snagu i samopoštovanje

Za Škorpiju, Lava i Ovna Mesec u Škorpiji označava da počinje nova moćna era koja nudi jači osećaj svrhe i osnaživanja.

Nova moćna era počinje 15. decembra 2025. godine za Ovna, Lava i Škorpiju. Mesec u Škorpiji baca svetlo na istinu i emocionalnu jasnoću kada je u pitanju ljubav i samopoštovanje. Ova energija pomaže u otklanjanju svakog oklevanja, dok istovremeno stvara osećaj spremnosti za odlučnu akciju.

15. decembra nam se pokazuje gde leži naša hrabrost i gde bismo mogli otkriti svoje najjače osobine. Ističe se gde je potrebna iskrenost i kako je možemo pretvoriti u moć.

Ovo je dan za proveru sebe i vraćanje kontrole nad onim što se činilo ustajalim ili stagnirajućim. Za ove astrološke znakove, Mesec u Škorpiji označava početak moćne nove ere koja nudi jači osećaj svrhe i osnaživanja.

1. Ovan – odlučno pravite nove korake

Mesec u Škorpiji vam otvara oči za situacije koje ste izbegavali poput kuge. Iako ih ne možete zauvek izbegavati, u ponedeljak ćete naučiti kako da se nosite sa njima i konačno ih rešite.

15. decembra, vaš uvid je oštar, a vaše odluke dolaze sa samopouzdanjem. Energija Meseca vam pomaže da se rešite nekih od svojih starih obrazaca kako biste mogli da pristupite izazovima sa fokusom. Univerzum podržava vaš sledeći korak. Osećate se osnaženo da krenete napred sa namerom i odlučnošću.

Ponekad je to sve što vam je potrebno da biste dostigli nivo uspeha koji imate na umu.

2. Lav – konačno krećete napred

Mesec u Škorpiji vam nedvosmisleno stavlja do znanja da ste se previše dugo držali emocionalnog prtljaga. Sada je vreme da sve to pustite. Da, tačno. 15. decembar vam daje priliku da konačno krenete napred.

Ono što je zanimljivo u vezi sa ovim Mesecom u ponedeljak jeste to što vas tera da prepoznate šta vas je sputavalo i kako da povratite svoju energiju. Ovo je takav blagoslov i navodi vas na razmišljanje. Jedna stvar vodi drugoj u ponedeljak, i sve to vas čini prisutnijim i živahnijim nego što ste se osećali dugo vremena.

Univerzum signalizira da počinje nova moćna era. Krećete se napred sa snagom i samosvešću.

3. Škorpija – delujete samopouzdano i moćno

Mesec u vašem znaku osvetljava toliko dubokih istina koje ste osećali, ali niste u potpunosti priznali. Ova energija Škorpije vam pomaže da se oslobodite onoga što vam više ne funkcioniše kako biste mogli da povratite svoju unutrašnju moć.

15. decembar donosi spoznaju i intenzivan fokus, i vi ste veoma spremni za to. Delujete precizno i samopouzdano, verujući svojim instinktima do kraja. Univerzum vas vodi ka moćnoj novoj eri koja poštuje tvoju dubinu i otpornost.

Koračate napred sa jasnoćom u ponedeljak i osećate se moćno.

(Krstarica/YourTango)

