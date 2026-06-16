Novčanik će im biti pun pre kraja meseca: Ovim znacima novac dolazi odakle se najmanje nadaju

Novac do kraja meseca stiže kroz stari dug, poziv i zaboravljen posao. Pogledajte da li su Blizanci, Devica ili Ribe na redu ovog juna.

Novac do kraja meseca najlakše dolazi onda kada se najmanje nadamo – kad stari račun, zaboravljena uplata ili jedan telefonski poziv napokon probiju tišinu.

Sve se prelama oko 26. juna. To možda zvuči nepravedno svima koji su pošteno stezali kaiš tokom prve dve nedelje juna, ali zvezde su jasne: Blizanci, Devica i Ribe sada hvataju obrt koji menja sve.

Kojim znacima novac dolazi pre kraja meseca

Do kraja juna 2026. najjači finansijski obrt imaju Blizanci, Devica i Ribe. Njima novac stiže kroz zaostalu uplatu, porodični dogovor ili posao koji su skoro otpisali.

Najveći problem nije mala suma, već pogrešno mesto gledanja. Ovaj put dobitak ne iskače iz velike ponude, nego iz povrata duga ili honorara koji kasni, ponekad i iz dogovora koji od maja stoji u fioci.

Nije slučajno. Druga polovina juna često vrati ono što je ostalo na čekanju još od aprila, pa stari mejl, koverta sa računima ili poruka posle 22 sata odjednom dobijaju novu težinu.

Blizanci: Stari razgovor postaje nova zarada

Blizancima se novac otvara kroz posao i kontakte, posebno u sredu popodne. Stiže poruka od bivšeg saradnika, klijenta ili prijatelja iz istog kruga. Tu se krije neočekivana uplata, ali samo ako odgovor ne ostane za sutra.

Ovaj znak je sklon da drži više opcija otvorenim, a sada treba uraditi suprotno, javite se istog dana i ne spuštajte cenu u prvoj rečenici. Ohrabrenje je jasno, reč vam ovog puta vredi više nego što mislite.

Devica: Novac do kraja meseca dolazi kroz papire

Devici novac stiže kroz račune, ugovore i sitne brojke koje drugima deluju dosadno, a baš tu sada leži prostor za plus. U petak ujutru proverite banku, mejl i jednu fasciklu koju niste otvorili bar 10 dana. Zakasnela isplata ili korekcija honorara može da legne bez velike najave.

Blaga opomena stoji uz ovaj znak, ne ostavljajte partneru, kolegi ili knjigovođi ono što možete sami da proverite za 15 minuta. Tu se pravi novac do kraja meseca.

Ribe: Jedan porodični dogovor menja računicu

Ribama se teren puni kroz porodicu, zajednički trošak ili vraćanje pozajmice koja je dugo visila u vazduhu. U subotu uveče, uz kuhinjski sto, može pasti razgovor koji skida pritisak sa računa i pravi osećaj da je pun novčanik bliži nego što je delovalo pre sedam dana.

Ovaj znak često ćuti da nekog ne optereti, ali sada ćutanje nije mudrost. Recite tačan iznos, dogovorite rok i ne ostavljajte sve na intuiciji. Obećanje ovog perioda nije bajka, već mirniji san kad konačno znate ko i kada vraća novac.

Ako ste Blizanci, Devica ili Ribe, ne jurite senzaciju do 30. juna. Pogledajte stare poruke, otvorite fioku sa papirima i vratite razgovor koji je zapeo.

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