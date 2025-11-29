Novac dolazi sa svih strana: 4 znaka univerzum ohrabruje, obilje stiže a sreću lako nalaze

Samo dobre stvari dešavaju se Biku, Vodoliji, Ribama i Škorpiji. Novac dolazi sa svih strana, u svemu što rade imaju podršku od univerzuma.

Njima novac dolazi niotkuda. Škorpiju, Ribe, Vodoliju i Bika univerzum ohrabruje i dešavaju im se dobre stvari. Venera je opozicija Uranu u subotu stvarajući taman pravu količinu produktivnog haosa koji donosi sreću ovim astrološkim znakovima.

Četiri horoskopska znaka doživljavaju veliko obilje i sreću 29. novembra 2025. kada Venera u Škorpiji opozicija Uranu u Biku. Zajedno, oni stvaraju energiju koja formira savršenu oluju za nove mogućnosti i veze.

Bik je o tome šta vi imate i vaša lična vrednost, dok je Škorpija o tome šta drugi imaju i kako to velikodušno dele. Sposobnost da dobijete pomoć od drugih i da povećate ono što imate snažno se poklapa u subotu. Danas je o traženju i primanju, ali i o davanju i puštanju drugih da uzmu.

U subotu, kada ovi astrološki znaci deluju u skladu sa onim što univerzum ohrabruje, dešavaju se dobre stvari. Obilje stiže, a sreću je mnogo lakše pronaći.

1. Škorpija – verujte prijatelju danas

Dozvoljavate sebi da bez oklevanja iskoristite svoju ličnu moć u subotu. Osoba ili prijatelj dolaze kod vas i pomaže vam da vidite šta imate da ponudite svetu. Verujete im. Često se kaže da je potrebno celo selo da bi se odgajilo dete, ali kada je u pitanju odrasla osoba, potrebna vam je samo jedna osoba. Ne treba vam ogromna zajednica.

Dovoljno je znati da imate jednu jedinu osobu u svom životu koja vas vidi onakvima kakvi jeste i ceni vas. Osećate da vam se srce otvara i postajete prijemčivi za sreću koja vas čeka.

Ta sreća pogađa srž vašeg bića, pokrećući želju da budete velikodušni i dajete drugima, a oni čine isto vama, negujući svet izobilja u vašem životu 29. novembra.

2. Bik – učinićete dobro delo, univerzum vas blagosilja

Niste zainteresovani da ostanete udobni zbog bezbednosti. U subotu shvatate da se izlaskom iz svoje zone udobnosti mogu desiti čuda. Odlučujete da sebi dozvolite da uradite nešto za nekoga ko vam nikada ne može uzvratiti. Osećate se dobro zbog svoje odluke da date, i dešava se nešto drugo, gotovo vanzemaljsko.

Možete reći da vas univerzum blagosilja u subotu. Vaše srce je lako. Vaš duh se oseća oslobođenim. Poremećaj u vašoj rutini ide vam u korist. Novac dolazi, ali i resursi i stvari koje su vam potrebne dolaze niotkuda.

Moć koju ispoljavate postaje veća u vašim rukama 29. novembra. Nabasali ste na tajne privlačnosti; sada je sve vaše.

3. Vodolija – vaš tim ostvaruje dobitak

U subotu vraćate vlasništvo i kontrolu nad svojim emocionalnim i finansijskim okruženjem. Menjate ono što treba da se promeni i ne dozvoljavate da vas strah spreči da napredujete. Venera vam donosi dubinu i jasnoću, dok vam Uran daje hrabrost u situacijama koje su vam nekada donosile utehu. Spremni ste da uzmete ono što nije funkcionisalo i da ga preokrenete.

29. novembra prepisujete svoju priču i suočavate se sa svojim problemima. Preduzimate akciju, a to menja dinamiku moći u vašem domu. Neko sa kim treba da sarađujete je konačno na istoj strani kao i vi. Možete da radite zajedno.

Ovaj tim ostvaruje san i vidite koliko lako život može postati kada se dve osobe slože: više obilja i sreće jer podjednako želite da ih imate.

4. Ribe – vera u sebe pomera planine

Vizija koju imate za svoj život se menja, i to prilagođavanje budi želju za uspehom koju ranije niste osećali. Odlučujete da iznesete smelu tvrdnju 29. novembra. Osećate istinitost svoje izjave do srži svog bića. Znate da kada verujete u sebe, ta vera pomera planine. Dug počinje da se čisti, a novac dolazi da vam pomogne da se obnovite.

U subotu se dešavaju promene u poslednjem trenutku. Ulazite u razgovore otvorenog uma i čućete dobre vesti. Može doći do promene u poslednjem trenutku, koja vas stavlja na novi put. Postoji prirodni tok života, i vi ga pronalazite.

