Novac dolazi u talasima, neslućen finansijski uspeh počinje za ova 3 znaka

Tranzit Marsa i Saturna donosi neslućen finansijski uspeh za Bika Jarda i Vodoliju. Novac dolazi u talasima, baš kako su zamišljali.

Bik, Jarac i Vodolija privlače neslućen finansijski uspeh od danas, počinje novac da im dolazi u talasima. Kvadrat Marsa i Saturna pokreće ih da preuzmu odgovornost i želju da ostvare svoje ciljeve.

Ovo poravnanje nas tera da preuzmemo odgovornost za svoje ciljeve. Ako smo ozbiljni u vezi sa dostizanjem određenog finansijskog nivoa, onda je vreme da nešto preduzmemo povodom toga.

U utorak delujemo na veoma efikasan način, a za tri horoskopska znaka, sve se vrti oko napretka i rezultata. Ovog puta se ne šalimo. Počinje i stvarno je.

Za ove astrološke znake, ovaj tranzit Marsa i Saturna donosi realno finansijsko poboljšanje. Tada ubiramo plodove naše izdržljivosti i naše spremnosti da ostanemo na kursu. Napredak postaje vidljiv, stabilnost raste, a samopouzdanje jača.

1. Bik – nova finansijska prilika

Tranzit Marsa u kvadratu sa Saturnom vas podstiče da pojačate fokus i eliminišete ometanja. Počinjete da prepoznajete vrednost svog truda i koliko ste porasli zbog nedavnih izazova. Ovaj tranzit podržava dugoročne finansijske nagrade.

U utorak, 9. decembra, pojavljuje se finansijska prilika ili rešenje koje obnavlja vašu veru da to možete sami, na svoj način. Nešto na čemu ste radili konačno se otvara.

Napredak koji se vidi ovog dana je usredsređen i ohrabrujući. Kada Mars u kvadratu sa Saturnom, znate gde stojite.

Uspeh stiže jer ste bili promišljeni i dosledni. Verovali ste u proces i sada se rezultati pokazuju.

2. Jarac – oštrija finansijska strategija

Razumeš strukturu, disciplinu i dugoročno planiranje bolje od bilo koga. To jednostavno jesi. Ovaj tranzit, Mars u kvadratu sa Saturnom, jača tvoju odlučnost i otvara prostor za pravi napredak.

U utorak, 9. decembra, tvoja finansijska strategija postaje oštrija. Sada znaš svoj sledeći potez, Jarče, i potpuno si spreman da ga preduzmeš. Kada Mars u kvadratu sa Saturnom, tačno vidiš šta treba da se desi sledeće za finansijski uspeh.

Osećaj kontrole deluje okrepljujuće. Od sada, stojiš na čvršćem finansijskom tlu.

Uspeh raste jer si radio metodično i sa svrhom. Gradiš nešto trajno i znaš to. Samo nastavi.

3. Vodolija – snažne i stabilne ambicije donose novac

Za vas tranzit Marsa u kvadratu sa Saturnom pomaže vam da usavršite svoj pristup novcu i budućem planiranju. Prepoznajete šta nije funkcionisalo i osećate se motivisano da prilagodite svoj stav. Ovaj tranzit daje strukturu vašim idejama i stabilnu snagu vašim ambicijama.

U utorak, 9. decembra, vidite vrstu finansijskog napretka koji zaista povećava vaše samopouzdanje i daje vam osećaj da nemate kuda osim na bolje. Rezultat se čini ispravnim i osećate se ohrabreno da nastavite.

Do kraja ovog dana, uspeh postaje primetan. Mars, planeta akcije, pravi kvadrat sa Saturnom, planetom strukture i discipline, i osećate se sigurnije nego dugo vremena.

Bili ste strpljivi, mudri i proaktivni, i sve to počinje da se isplaćuje. Finansijsko poboljšanje stiže jer su vaše namere ispravne.

(Krstarica/YourTango)

