Novac dolazi za 3 znaka 2. maja 2026. Jupiter im ispunjava snove i donosi srećniji pogled na život

Briga o finansijama konačno prestaje, Direktni Jupiter ispunjava snove Jarcu, Ovnu i Devici. Novac dolazi za ova 3 znaka 2. maja.

U subotu, 2. maja 2026. novac dolazi za 3 horoskopska znaka. Trenutno, kosmički uticaji su usmereni na širenje i rast. Ovo čini našim bankovnim računima veoma korisnim.

Brige oko novca mogu biti ogromne. Iako uvek postoje stvari oko kojih treba da se stresiramo, finansije konačno padaju u drugi plan tokom Jupiterove direktnosti. Za tri horoskopska znaka, monetarni podsticaj je svakako dobrodošao.

U stvari, ovaj novčani tok je upravo ono što nam je bilo potrebno da prestanemo da se osećamo kao da je sve sumorno. Mali podsticaj ide daleko, a na današnji dan se vraća nada, kao i snovi i srećniji pogled na život. Planeta širenja i izobilja je na našoj strani i to se oseća kao pravi dar univerzuma. Novac dolazi za 3 astrološka znaka.

1. Devica – povećanje plate ili unapređenje

U subotu, tokom direktnog Jupitera, dobijate malo dodatnog podsticaja, i to je zaista sve što vam treba. Samo ste želeli da znate da stvari idu uzlaznom putanjom, i čini se da jesu, sve zahvaljujući planeti sreće i širenja.

Ovaj finansijski podsticaj dolazi u obliku povećanja plate ili unapređenja. Radili ste na ovome, ali niste očekivali da će isplata stići tako brzo. Iako osećate da zaslužujete ono što dobijate, i dalje ste oduševljeni što se to konačno dešava. Najbolja stvar u vezi sa ovom situacijom je to što takođe dobijate poštovanje koje zaslužujete. Srećno vam danas, Device, zvezde su na vašoj strani.

2. Jarac – Jupiter je na vašoj strani

Postoje trenuci kada niste ni sigurni da li se nešto promenilo. Kao Jarac, u vašoj je prirodi da budete disciplinovani. Stalno ste posvećeni tome, uvek radite i uvek ste u pokretu.

Ipak, ovog dana, tokom direktnog Jupitera, dobijate podsticaj iz izvora koji vam zaista čuva leđa. To čini svu razliku. Čini se da se vaš naporan rad konačno isplaćuje na opipljive načine.

Uvek je dobro zaraditi malo dodatnog novca, ali je još bolje kada taj novac dolazi od nekoga ko veruje u vas. Oni imaju veru da možete malu količinu novca pretvoriti u ogromno bogatstvo. Sa Jupiterom na vašoj strani, koji donosi sreću i izobilje, ništa vas ne sprečava da uradite upravo to. Imate to!

3. Ovan – finansijski uspeh vam je na dnevnom redu

Tokom ovog ekspanzivnog Jupiterovog tranzita, osećate se pomalo smelo. Iako niste baš nepromišljeni, imate impulsivnu želju da uradite nešto čudno. U vašem slučaju, to je vezano za novac.

Za drugu osobu, ono što ćete uraditi može delovati zastrašujuće. Pa ipak, vi znate da je to pravi put. Hrabri ste i stavićete finansijski uspeh na dnevni red.

Ovaj dan vam daje do znanja da ste na pravom putu. Jedan mali finansijski podsticaj otvara vrata mnogima drugima, i pre nego što se okrenete, imaćete samopouzdanje bankara. Imate to! Vaš novčanik će uskoro pucati po šavovima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com