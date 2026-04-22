Novac dolazi za 3 znaka od 22. aprila, nema retrogradnih planeta, novčani priliv može da traje

Danas je prekretnica. Blizanci, Rak i Ribe danas mogu da se raduju. Novac dolazi za njih 22. aprila i taj novčani tok može da potraje.

Novac dolazi za tri horoskopska znaka 22. aprila 2026. Danas je dan bez retrogradnih planeta i nalazimo se u snažnom prozoru nakon prošle nedelje mladog Meseca u Ovnu.

Nalazimo se u važnoj eri transformacije i poboljšanja. Ovo može biti materijalistički ili se odnosi na promenu stava. Za ove astrološke znake, radi se o tome kako gledamo na novac i šta možemo da uradimo da se sklonimo s puta ako smo nesvesno sprečavali njegov protok.

U sredu je prekretnica, šta god je začepilo tu cev, sada je slobodno i čisto, i spremamo se da doživimo unutrašnji protok novca. To je stvarno i dugujemo sebi da idemo sa tim.

1. Blizanci – fluidnost i novčani tok koji traje

Novac dolazi za vas u sredu i slavina se neće zatvoriti prerano. Samo obratite pažnju na to kako je sve počelo za vas i nastavite sa dobrim radom. 22. april vam donosi zlatne rezultate koje ste čekali.

Takođe vas podseća kako ste došli ovde i šta treba da nastavite da radite da biste održali ovaj novčani tok, takoreći. Verovatno niste bili u istoj situaciji prošle godine otprilike u ovo vreme, što vam pokazuje da ništa nije trajno.

Ono što sada imate je fluidnost i novčani tok, i ako se držite plana, ovo može trajati i trajati.

2. Rak – niste materijalista, ali volite novac

Vaše finansije su u porastu u sredu. Ne volite da sebe smatrate osobom koja voli novac, ali istina je da vas ono što se desi 22. aprila čini takvom osobom. Dešava se brzo i lako. Definitivno se ne borite protiv toga. Naravno, ne volite da sebe smatrate materijalistom, ali stvarnost je da nam je svima potreban novac da bismo preživeli. Bolje je da ga pustite unutra nego da poreknete njegov značaj.

Pored toga, postoji mnogo stvari u vašem životu kojima bi malo finansijske ljubavi mnogo koristilo. Osećate se sigurno i bezbedno i nameravate da pametno potrošite ovaj novac.

Vaš novostečeni novac ide direktno u vaš dom.

3. Ribe – univerzum vodi računa o ravnoteži, vi ste taj koji danas primate novac

Niste bili baš sigurni da li vam ekonomija ovih dana može doneti dobar, stalan priliv novca. Pa ipak, 22. aprila, čini se kao da su vam stvari mnogo lakše na finansijskom planu. Svi moramo s vremena na vreme malo žrtvovati. Srećom, univerzum voli da uravnoteži tu vrstu davanja i uzimanja, uglavnom sa puno davanja. Na vama je red da primate.

Dakle, u sredu se osećate moćno. Potpuno ste spremni da primite novčane nagrade i da ih maksimalno iskoristite. Novac teče u vašem pravcu, a vi mu nećete stati na put.

Umesto toga, učinićete sve što je potrebno da ovaj iznenadni tok novca pretvorite u nešto što može trajati.

