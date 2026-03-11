Novac i bogatstvo pronalaze direktan put danas do 3 znaka, privlače veliku sumu

I retrogradni Merkur nekad donosi dobre vesti. Novac i bogatstvo danas direktno stižu za Lava, Jarca i Bika.

11. marta 2026. godine, tri horoskopska znaka privlače novac i bogatstvo. Ko kaže da retrogradni Merkur mora biti donosilac loših vesti?

U stvari, tokom ove posebne retrogradnosti, bogatstvo pronalazi put direktno do nas. U sredu, ono što treba da nestane čini upravo to, praveći mesta za nešto mnogo bolje.

Ovaj tranzit nam pokazuje da ako želimo da privučemo bogatstvo i obilje koje želimo, onda se moramo osloboditi onoga što nam stoji na putu. Ako je komunikacija prekinuta tokom ovog dana, to je znak da moramo obratiti više pažnje. To je magična karta upravo tu.

1. Bik – istrajnost kao magnet za novac

Zbog malog preuređenja vaših finansija, otkrivate da vam tokom ove zanimljive retrogradnosti ide mnogo bolje nego što ste mislili. Dobro je to znati.

Izgleda da vam u sredu, pada na pamet veoma praktičan način da radite stvari. Ovo vam štedi vreme i privlači veliku sumu novca za koju ste oduvek znali da vam je predodređena. Šta više možete tražiti?

Pošto ste bili pametni i strpljivi, vidite da vam zaslužuje nagrada tokom retrogradnog Merkura 11. marta. Čvrsto ste istrajali. Niste odustali, a ovo deluje kao magnet za finansijski uspeh. Odlično urađeno! Uživajte u bogatstvu koje vam dolazi.

2. Jarac – u odličnoj ste formi

Lepota ovog dana je u tome što se svo čekanje i odlaganje kroz koje ste prošli konačno isplati. Čini se da vam se sve otvara upravo sada, tokom retrogradnog Merkura. Nema više odlaganja i nema više potrebe da budete strpljivi preko granica izdržljivosti.

S druge strane, uvek ste imali osećaj da bi se nešto ovako moglo dogoditi. Tokom tranzita poput ovog, možete očekivati neugodnosti, ali one ne traju dugo, a vi ste ionako spremni za njih. Retrogradni Merkur ne stoji na putu finansijskog uspeha.

Mentalno, 11. marta ste u odličnoj formi. Ovo vam pomaže da privučete bogatstvo kakvo imate na umu. Preuzimate odgovornost i pojavljujete se. Novac voli čvrstu osobu sa velikim umom, a to ste vi, Kep.

3. Lav – univerzum nagrađuje velike snove

Kreativnost u pomoć! Razlog broj jedan zašto ste takav magnet za novac i bogatstvo tokom retrogradnog Merkura je taj što imate kreativne načine da privučete novac k sebi. Ne pratite stari priručnik ili slušate zastarele savete.

Takođe nisi zaglavljen na poslu od devet do pet, ili barem ne na način koji ograničava način tvog razmišljanja. Oduvek si imao velike snove, i sklon si da deluješ na osnovu tih impulsa. 11. marta, univerzum te primećuje i nagrađuje za to.

(Krstarica/YourTango)

