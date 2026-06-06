Neće znati šta će s parama: Ova 4 znaka narednih 7 dana čeka neviđen novac i napredak

Novac i napredak stižu u junu! Proverite da li ste među četiri znaka koja ovog leta prelaze u plus i zaboravljaju na dugove!

Život nas često natera da postanemo vrhunski matematičari samo da bismo uklopili sve. Od proslave rođendana, preko registracije auta, pa do svakodnevnih sitnica koje neumoljivo poskupljuju, novac i napredak deluju kao luksuz rezervisan za druge.

Druga polovina juna 2026. menja taj ritam za jedan uzak krug ljudi.

Nije reč o lutriji niti o čudu koje pada sa neba. Pre je u pitanju blokada koja se polako sklanja sa puta onima koji su mesecima tavorili u mestu, čekajući da se nešto pomeri.

Planete su se namestile tako da Bik, Vaga, Lav i Škorpija konačno vide rezultat onoga što su davno započeli, dok Jarcu disciplina kucne na vrata u obliku konkretne cifre.

Bik: Stara usluga vraća se sa potpisom i pečatom

Vama priliv para ne stiže iznenada. To je plod nečega što ste posejali pre nekoliko meseci, a možda i godina, pa ste i sami pomalo zaboravili na taj posao. Sredinom nedelje očekujte poziv od osobe kojoj ste nekada izašli u susret, najverovatnije iz poslovnog kruga.

Ta osoba dolazi sa ponudom koja se ne odbija, najčešće u formi saradnje ili honorarnog angažmana koji se nastavlja do jeseni. Iskoristite vikend da prečešljate stare mejlove, neisplaćene račune i aplikacije za poslove kojima ste se javljali. Tu se često krije zaboravljeni bonus.

Vaga: Vaš ukus se konačno naplaćuje

Vi volite lepe stvari, to nikome nije novost. Ove dve nedelje ta sklonost prestaje da bude trošak i postaje izvor zarade, što je za vas nova i pomalo neobična pozicija.

Bilo da preprodajete komad nameštaja, polovnu odeću ili sliku sa zida hodnika, bilo da nekome savetujete oko uređenja stana, plaćaju vas više nego što ste tražili. Obratite pažnju na četvrtak, 18. jun. Tada jedna poruka označava početak perioda u kome novac i napredak prestaju da budu apstraktni pojmovi.

Lav: Reflektor se okreće ka vašem računu

Dok ste vi rešavali tuđe probleme i gasili tuđe požare, vaši ciljevi su strpljivo čekali u redu. Krajem juna dolazi vaš trenutak, i to javno, naočigled svih koji su mislili da ste se predali.

Nudi vam se vođenje projekta ili pozicija koja sa sobom nosi prestiž, ali i ozbiljnu cifru. Ne budite skromni u pregovorima o honoraru, jer će vaša stručnost biti zlata vredna baš ovog meseca. Tražite trideset odsto više od prve ponude. Dobićete bar polovinu te razlike.

Škorpija: Nos za pravu šansu radi punom parom

Vaše šesto čulo za ljude retko greši, a u junu 2026. radi na maksimumu. Razlikovaćete onoga ko nudi konkretan posao od onoga ko vam prodaje maglu uz tri kafe i obećanja.

Moguć je dobitak kroz nasledstvo, rešavanje starih imovinskih pitanja sa rođacima ili povraćaj poreza koji je predugo bio u administrativnoj rupi. Snaga vam je u tišini. Ne pričajte nikome o planovima dok cifra ne bude legla na račun, ni najbližoj prijateljici.

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