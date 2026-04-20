Neće znati šta će s parama: Ovih 5 znakova narednih 7 dana čeka neviđen novac i napredak

Otkrijte kojih 5 znakova zodijaka ulazi u period blagostanja. Saveti za novac i napredak koji menjaju vašu finansijsku sliku ove nedelje.

Novac i napredak: Kojih 5 znakova ulazi u zonu velikih dobitaka?

Život nas često natera da budemo vrhunski matematičari kako bismo uklopili sve – od proslave rođendana, preko registracije auta, do onih svakodnevnih potrepština koje stalno poskupljuju.

Ipak, narednih sedam dana donose promenu ritma. Kao da se neka blokada konačno sklanja sa puta onima koji su dugo tavorili u mestu.

Bik: Naplata starog truda kroz neočekivanu ruku

Vama novac ne stiže kao grom iz vedra neba. To je plod nečega što ste posejali pre nekoliko meseci, pa čak i godina.

Možda je reč o osobi kojoj ste nekada učinili veliku uslugu, a koja sada dolazi sa konkretnom ponudom za posao ili saradnju koja se ne odbija.

Ova nedelja je idealna da proverite sve one zaboravljene aplikacije ili račune. Možda se baš krije finansijski bonus koji ste potpuno smetnuli s uma.

Vaga: Elegancija u trošenju i pametno ulaganje

Vi ste poznati po tome da volite lepe stvari, ali ove nedelje ćete dobiti priliku da tu ljubav pretvorite u zaradu.

Bilo da je reč o preprodaji nekog komada nameštaja, odeće ili umetnine, ili o savetovanju nekoga u vezi sa estetikom, vaš ukus će biti debelo plaćen.

Pratite znake pored puta u četvrtak. Tada bi jedna poruka mogla da označi početak perioda gde su novac i napredak vaša nova realnost.

Lav: Reflektor se okreće ka vašem novčaniku

Dok ste se vi brinuli o drugima i rešavali tuđe probleme, vaši su ostali po strani, ali sada je red na vas.

Dobijate priliku da vodite projekat ili preuzmete odgovornost koja sa sobom nosi ne samo prestiž, već i ozbiljnu cifru na računu.

Nemojte biti skromni kada dođe do pregovora o honoraru, jer će vaša stručnost ove nedelje biti zlata vredna.

Škorpija: Intuicija koja namiriše profit na kilometar

Vi imate to „šesto čulo“ za ljude, a ove nedelje ćete ga upotrebiti da prepoznate ko vam nudi pravu šansu, a ko samo prazna obećanja.

Moguć je dobitak kroz nasledstvo, rešavanje imovinskih pitanja ili čak povraćaj poreza koji ste dugo čekali.

Vaša snaga je u tišini, ne pričajte nikome o planovima dok novac ne bude siguran u vašim rukama.

Jarac: Disciplina koja se pretvara u čisto zlato

Vi ste tip osobe koja štedi i kad ne mora, a sada ćete videti zašto je to bilo pametno.

Otvoriće vam se prilika da kupite nešto po mnogo nižoj ceni ili da investirate u nešto što će vam se trostruko vratiti do kraja godine.

Za vas su novac i napredak ove nedelje stvar čiste logike i hladne glave, samo povucite potez koji ste već odavno isplanirali.

Često postavljana pitanja

1. Koji su srećni brojevi za finansije ove nedelje?

Brojevi 8 i 11 dominiraju astrološkom kartom, pa obratite pažnju na datume ili satnice koje sadrže ove cifre.

2. Da li treba pozajmljivati novac prijateljima?

Ove nedelje energija je usmerena na stabilizaciju ličnog budžeta, pa bi bilo pametno da ljubazno odbijete pozajmice dok se vaša situacija potpuno ne učvrsti.

3. Kako prepoznati pravu poslovnu priliku?

Ako osećate mir i sigurnost dok razmišljate o ponudi, to je znak da je prilika prava; ako postoji i trunka sumnje, sačekajte još par dana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com