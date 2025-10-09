Zvezde nagrađuju jedan znak do 30. oktobra – novac stiže, a sreća mu se množi

Zvezde šalju novac jednom znaku – sreća mu se množi do kraja oktobra

Nakon dugog perioda borbe, sumnji i unutrašnjih lomova, jedan horoskopski znak ulazi u fazu preokreta. Zvezde su se konačno uskladile i šalju mu ono što je dugo čekao: novac, olakšanje i talas sreće.

Ova promena nije slučajna. Dolazi kao rezultat karmičkog čišćenja, ličnih odluka i duhovne zrelosti.

Koji znak dobija nagradu?

Prema astrološkim prognozama za kraj oktobra, Strelac je znak koji ulazi u fazu blagoslova. Njegova borba je bila tiha, ali duboka. Sada mu Univerzum vraća — kroz finansijski dobitak, nove prilike i unutrašnji mir.

Novac stiže – ali ne samo kroz posao

Mogući su iznenadni prihodi: pokloni, nasleđe, povrat novca, čak i dobitak

Strelac ulazi u period kada se trud konačno isplaćuje

Zvezde mu šalju ponude koje menjaju tok karijere

Sreća se množi u svim aspektima

Ljubavni odnosi se stabilizuju

Porodična dinamika postaje nežnija

Strelac oseća unutrašnju lakoću – kao da mu je teret pao s leđa

Zašto baš do 30. oktobra?

Astrološki aspekti (Jupiter u direktnom hodu, trigon sa Venerom) kulminiraju do kraja meseca. To je trenutak kada se energija otvara, a Strelac dobija priliku da uđe u novu životnu fazu.

Kad zvezde odluče da vas nagrade

Ne morate da znate kako — samo verujte da dolazi. Ako ste Strelac, prihvatite promenu. Ako niste, posmatrajte i učite – jer svaka borba ima svoj trenutak nagrade.

