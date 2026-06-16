1. jul označava veliku prekretnicu: Ko dobija zeleno svetlo za novac i uspeh na početku meseca?

Horoskop za 1. jul deli karte iznova: tri znaka dobijaju priliku oko novca i posla. Pogledajte da li ste među njima i šta da uradite.

Horoskop za 1. jul deli karte iznova, a tri znaka prva sedaju za sto sa najboljim listom. Ostali nisu kažnjeni, samo čekaju nešto duže u redu. Trik nije u sreći koja pada s neba, već u jednom potezu koji morate povući baš tog dana.

Rak: Novac koji ste otpisali vraća se na sto

Raku se prve nedelje jula otvara tema starog duga ili para koje ste već u glavi prekrižili. U sredu, 1. jula, stiže poruka ili poziv vezan za posao koji ste mislili da je propao. Nemojte odmah reći ne. Sednite i pročitajte ponudu dvaput, jer cifra je veća nego što očekujete. Emotivno ste navikli da prvi branite sebe i druge, pa novac stavljate na poslednje mesto. Ovog meseca to vam se obija o glavu na lep način. Rak dobija zeleno svetlo da naplati ono što mu pripada, i to bez svađe i natezanja.

Škorpija: Jedna odluka u utorak menja ceo jul

Škorpiji se intuicija pali kao alarm već u utorak uveče, dan pre prekretnice. Osetićete tačno ko vam u poslu radi iza leđa, a ko zaista drži vašu stranu. Nemojte to ignorisati. U sredu, 1. jula, doneće vam se predlog za saradnju koji na prvu deluje previše dobro. Proverite ko stoji iza njega, ali nemojte bežati. Para ima, i to više nego što ste planirali za ceo mesec. Najveći problem Škorpije nije manjak prilika, problem je navika da sumnja i onda kada sve ide kako treba.

Ribe: Kraj perioda u kom ste radili za druge

Ribama se u prvoj polovini jula sklapa priča koju vuku još od proleća. Mesecima ste gurali tuđe projekte i čekali da neko primeti koliko ste uložili. U četvrtak, 2. jula, ta osoba konačno priznaje vaš deo, a uz priznanje stiže i novac. Nemojte iz pristojnosti reći da nije bilo teško. Bilo je. Recite cenu naglas. Ribe ovog meseca prestaju da rade besplatno, i to je najveća promena u celoj prognozi za jul.

Ko će još oseti talas, a ko mora da sačeka

Blizanci i Vodolija osetiće povoljan vetar kroz nove kontakte i razgovore, ali za njih pravi rezultat stiže tek pred kraj meseca. Ovan i Jarac imaju snažan polazak prvog jula, samo treba da obuzdaju nestrpljenje i ne potroše ono što tek treba da stigne. Nije svaka prilika u julu vezana za prvi dan, ali za Raka, Škorpiju i Ribe baš ta sreda otvara vrata.

Najvažnije nije čiji je znak na listi, već da li ćete prvog jula reagovati ili oklevati. Horoskop za 1. jul nagrađuje one koji kažu da na vreme. Koji znak ste vi, i da li ste već propustili jednu ovakvu priliku jer ste predugo razmišljali?

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