Novac im je ispred svega: Ovaj znak horoskopa bi za pare prodao i dušu i prijatelje

Znak koji obožava novac retko bira sredstva kada je u pitanju zarada. Prestanite da verujete u iluzije i i ne dopustite da vas povrede.

Mnogi veruju da zvezde oblikuju naš karakter, ali retko ko želi da prizna pravu tamnu stranu svog zodijaka. Znak koji obožava novac često nosi masku vrhunskog šarmera. Njegov osmeh je uvek širok, ali su mu namere usmerene isključivo na ličnu korist.

Tajna njegovog uspeha krije se u potpunom isključivanju bilo kakvih emocija kada su poslovni dogovori u pitanju. On jednostavno ne vidi ljude, on posmatra samo otvorene prilike.

Zašto je Blizanac poznat kao materijalista u horoskopu

Očekivali ste Bika ili možda Jarca na tronu najpohlepnijih? Astrologija zapravo nudi potpuno drugačiju i složeniju sliku. Blizanci su pravi majstori komunikacije, ubeđivanja i trgovine. Njihov mozak svakodnevno radi kao nepogrešivi savršeni kalkulator.

Merkur kao vladar ovog vazdušnog znaka donosi brzinu misli, ali i izuzetnu trgovačku snalažljivost. Oni ne skupljaju zaradu da bi je samo čuvali sakrivenu u sefu. Njima stalno trebaju nova sredstva za stalni pokret, čist luksuz i izrazito dinamičan životni stil.

Kada im direktno ponudite zaista unosan posao, budite sasvim sigurni da će lako zaboraviti na sva stara poznanstva.

Blizanac će vas prodati zbog ličnog interesa

Blizanci su horoskopski znak koji najčešće stavlja finansijske interese daleko iznad lojalnosti. Njihova urođena pragmatičnost i stalna potreba za komforom čine ih potpuno spremnim da žrtvuju čak i najbliže odnose zarad brzog ostvarenja sopstvenih materijalnih ciljeva.

Kad novac postane važniji od prijatelja

Druženje sa ovim proračunatim znakom vrlo često podseća na ozbiljan poslovni sastanak. Oni prosto vole da uvek budu okruženi izuzetno uspešnim ljudima. Ako osete da vi trenutno stagnirate, lagano i nečujno će se udaljiti iz vašeg života. Njihovi poslovni kontakti vrede im mnogo više od emotivnih uspomena iz ranog detinjstva.

Ova opsednutost finansijama ipak nije uvek jasno vidljiva na prvi letimičan pogled. Blizanci su jako zabavni, veoma duhoviti i uvek imaju spremnu neku zanimljivu anegdotu. Međutim, iza te opuštene fasade redovno se krije hladna kalkulacija. Ovaj znak koji obožava novac u svakom mogućem trenutku tačno zna ko mu i kako može doneti konkretnu korist.

Biraju ljude iz koristi, a ne po srcu

Niko ne ume tako precizno i brzo da prepozna izuzetno dobru priliku kao oni. Sklonost ka zaradi tera ih da neprekidno menjaju svoje radno okruženje i poslovne partnere. Nikada se ne vezuju previše za određena mesta, poslove ili drage ljude ukoliko tu ne vide kristalno jasan benefit.

Dok mnogi drugi sanjaju o iskrenoj ljubavi do kraja života, njima je materijalna sigurnost na ubedljivom prvom mestu. Zato prilično često samovoljno ulaze u veoma rizične poduhvate nadajući se ekspresnom profitu. U takvim osetljivim situacijama, svaka empatija kod njih potpuno nestaje i spremni su da povuku radikalne poteze.

Kako opravdavaju hladne odluke i sebičnost

Kada ih konačno suočite sa njihovom očiglednom bezosećajnošću, znak koji obožava novac uvek ima logičan i spreman odgovor. Lako će vam objasniti da je sve to bio samo posao i da u tome nema baš ničeg ličnog.

Ovaj znak duboko u sebi veruje da je savremeni svet surova gladijatorska arena. Čvrsto smatraju da na kraju preživljavaju isključivo oni koji su mnogo brži i snalažljiviji. Njihova promena prioriteta obično se dešava u deliću sekunde.

Preko noći će bez imalo stida zaboraviti davno data obećanja ukoliko im neko sa strane ponudi makar malo bolji procenat. Ljubav prema parama ostaće zauvek njihov jedini i glavni životni kompas.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com