Novac im je jedino merilo uspeha, ova 4 znaka misle samo na materijalne stvari!

Novac im je uvek u mislima. Jarac ga puni kao akumultor, Lav pod svetlima para, Devica perfekcionista i Bik kosmički materijalista.

Novac im je jedino merilo uspeha. Neki ljudi skloni su skupljanju stvari i cene ono što mogu da kupe. Oni cene ono što mogu da kupe, pa i sam novac, kao sredstvo koje im omogućuje lagodan i bezbrižan život

Astrologija ima uvid u karaktere koji imaju sklonost više materijalnom načinu života. Znakovi koji su najviše skloni finansijskom aspektu svakodnevice, reč je o Biku, Devici, Jarcu i Lavu.

Bik: kosmički kolekcionar

Bikovi su poznati po svojoj ljubavi prema luksuzu i uživanju. Novac im je prioritet. Pod vladavinom Venere, planeta ljubavi i lepote, Bik žudi za finijim stvarima u životu. Od dizajnerskih etiketa do izvrsnog nakita, oni pronalaze radost u raskoši. Svi koji rezonuju na taj način, slagaće se s Bikovima i njihovim vizijama života.

Devica: Materijalizam perfekcionista

Device, sa svojom velikom pažnjom za detalje, često naginju materijalističkim težnjama. Cene kvalitet i funkcionalnost, što ih čini pedantnim kupcima koji mudro ulažu. Materijalizam Devica je vođen njihovom težnjom za savršenstvom, bilo da se radi o njihovoj garderobi, uređenju doma ili ličnim stvarima.

Jarac: Ambiciozni akumulator

Jarci su poznati po svojoj ambicioznoj prirodi, a taj nagon često se nastavlja i na njihove materijalne sklonosti. Novac im je uvek na prvom mestu. Cene uspeh i status, što ih čini sklonima traženju najboljeg i najprestižnijeg predmeta koji žele imati. Jarci se ne boje da rade naporno kako bi postigli željeni životni stil, što ih čini jednim od horoskopskih znakova koji su najviše fokusirani na materijalno.

Lav: U centru pažnje

Lavovi su rođeni vođe sa smislom za dramatiku, a njihove materijalističke sklonosti odražavaju tu osobnost. Pod vladavinom Sunca, Lavovi vole da budu u centru pažnje, a njihove materijalističke težnje često uključuju pokazivanje svog jedinstvenog stila. Od upečatljivih komada do vrhunske mode, oni uživaju u izražavanju svoje ličnosti kroz skupe stvari.

Razumevanje ovih materijalističkih osobina može biti zanimljivo jer nudi uvid u nečije želje i motivacije.

(Krstarica/Astrotalk)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com