Novac im nikad nije prioritet: Za ovaj horoskopski znak kažu da je najsiromašniji!

Neki ljudi zarađuju novac kao od šale, neki čak i bez imalo muke, ali nekim ljudima su zvezde još na rođenju zapečatile sudbinu i odredile da zauvek žive u bedi!

Jedan znak jednostavno ne ume da živi po pravilima društva, što znači da im ni finansijska stabilnost nije baš neki prioritet.

Reč je o Vodoliji, koji više vole da pronađu, izmisle, kreiraju nešto, nego da zarade novac. Konstantno razmišljaju o tome šta čeka čovečanstvo u budućnosti i pokušavaju da ovaj svet učine boljim.

Zbog toga novac koji imaju najradije ulažu u važne, ali neprofitne projekte.

Vodolija nije materijalista i ne treba joj puno novca, što obično lukavi prevaranti koriste ako uspeju da joj se približe. Pripadnici ovog znaka spremni su da daju svu svoju ušteđevinu, čak i da se sami zaduže, samo ako to ima višu svrhu. Upravo zato, Vodolija je najsiromašnji znak Zodijaka!

