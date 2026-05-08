Novac se sliva u potocima od 11. do 17. maja, 3 znaka odlučna su da stvore bogatstvo naredne nedelje

Ovan, Rak i Bik mogu da postignu nezapamćen finansijski rast naredne nedelje. Novac se sliva u potocima od 11. maja.

Tri horoskopska znaka privlače finansijski uspeh tokom naredne nedelje od 11. do 17. maja 2026. godine. Novac se sliva u potocima, jer su spremni da urade sve što je potrebno. Ove nedelje se dešavaju dve konjunkcije, koje pomažu u pokretanju novih početaka.

Prva konjunkcija je između Sunca i Merkura u Biku 14. maja, a zatim sledi Hiron u konjunkciji sa Marsom u Ovnu 16. maja. Postoji ravnoteža između praktičnosti i inicijative sa ovom energijom Bika i Ovna dok se spremate da rizikujete ono što zamišljate za sebe kada Merkur pređe u Blizance 17. maja. Ovaj vazdušni znak pomaže da se ostvare prilike koje su vam potrebne da privučete novac i vidite kako vaše finansije rastu.

U vazduhu se oseća nada i mogućnost, a ovi astrološki znaci su spremni da preuzmu kontrolu.

1. Ovan – prihvatite ponude

Merkur Kazimi se javlja u Biku u četvrtak, neposredno pre nego što Mlad Mesec izađe u istom znaku u subotu. Oba ova tranzita predstavljaju nove finansijske početke. Ovo je novi i stabilan početak u vašem finansijskom životu, ali morate se pobrinuti da se fokusirate na planove i stvaranje stabilnosti.

Imate moć da napravite dramatične poteze i postignete napredak u svom finansijskom životu. To se ne postiže samo silom ili akcijom, već preduzimanjem koraka koji vode do istinskog uspeha.

Iskoristite energiju ove nedelje da pregledate svoj budžet, planove i finansijske ciljeve. Prihvatite sve ponude sa velikom pažnjom i odvojite vreme za donošenje bilo kakvih odluka.

2. Rak – finansijski dobici kroz karijeru

Sa kolekcijom planeta koje su i dalje u Ovnu, ove nedelje, veliki fokus je na vašoj karijeri i finansijskom statusu. Trebalo bi da budete primećeni tokom ovog perioda i konačno dobijete priznanja i unapređenja koja zaslužujete. Kako se Hiron konjunktuje sa Marsom u Ovnu u subotu, 16. maja, prelazite u uzbudljiv novi period. Ovo donosi finansijske dobitke kroz karijerne mogućnosti i dostignuća, zato se ne bojte da zauzmete prostor u svom profesionalnom životu.

Energija Hirona i Marsa u Ovnu pomaže vam da izlečite sve sumnje da zaslužujete uspeh ili bogatstvo. Možete imati uspeh u više oblasti svog života bez osećaja da morate da žrtvujete jedno za drugo. Verujte svojim instinktima i i novac se sliva u potocima. Zato budite spremni da primite uspeh za koji ste se toliko trudili da ga postignete.

3. Bik – prihvatite nove mogućnosti i ponude

Budite otvoreni za nove mogućnosti ove nedelje, jer kada Merkur uđe u Blizance 17. maja, počinjete da dobijate nove ponude za poboljšanje svog finansijskog stanja. Merkur upravlja aspektima komunikacije, tako da nove ponude i ugovori imaju veliku ulogu u ovom periodu. U Blizancima postoji višak mogućnosti, što znači da morate da odlučite koju ćete iskoristiti.

Merkur u Blizancima donosi dinamičnu energiju u vaš finansijski život, ali vam se možda neće nužno činiti prijatno. Skloni ste da stvari budu praktične i jasno definisane. U Blizancima morate da rizikujete ili verujete u san koji samo vi možete da vidite. Držite prostor za sve mogućnosti, znajući da je u redu da isprobate nešto novo. Upravo tako postižete novi nivo uspeha.

