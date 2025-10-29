Novac im uskoro stiže – ova 3 znaka dobijaju pun džak para početkom novembra!

Ko dobija novac?

Kraj novembra donosi neočekivane preokrete – ali za neke znakove horoskopa, to znači samo jedno: pun džak novca! Dok većina broji sitno i strepi pred prazničnu potrošnju, nekoliko srećnika može već sada da se raduje neočekivanom finansijskom preokretu.

Na vrhu liste su Bik, Jarac i Škorpija. Bikovi će konačno naplatiti svoj trud i dobiti novac – možda kroz bonus, isplatu starog duga ili čak kroz priliku koju su dugo čekali. Sve što su strpljivo gradili konačno počinje da daje plodove. Ako ste Bik, ne ignorišite nove poslovne ponude – čak i ako deluju previše dobre da bi bile istinite.

Jarčevi, vi ste pravi primer da se rad isplati. Krajem meseca vas očekuje nagrada za upornost – možda kroz unapređenje, priznanje ili čak iznenadni priliv novca.

Savet za vas: ne trošite odmah sve! Uložite deo u nešto što dugoročno donosi stabilnost.

Škorpije, vaš instinkt i ove nedelje pogađa pravo u centar. Intuicija vam može otvoriti vrata ka neočekivanim izvorima zarade – možda kroz ulaganje, možda kroz saradnju s osobom kojoj verujete. Samo pazite da ne preuzmete previše rizika, jer novac voli mudrost, ne impuls.

Kraj novembra nosi talas blagostanja za one koji su radili tiho, ali pametno. Ako vaš znak nije među pomenutima – ne brinite. Energija za novac često se menja, a ključ je u stavu: zahvalnost i spremnost da prepoznate priliku kad zakuca na vrata.

Praktičan savet? Napravite listu svojih finansijskih ciljeva – i kad se novac pojavi, znaćete tačno gde da ga usmerite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com