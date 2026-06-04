Rođeni ste u ovom znaku? Uplatite loto odmah, novac iz vedra neba stiže pre kraja juna

Novac iz vedra neba stiže ovog leta dvojici znakova, i to brzo. Proverite jeste li među njima i krenite u akciju.

Dva znaka Zodijaka imaju realnu šansu da ovog leta dobiju novac iz vedra neba, i to ne kao stidljivu sitnicu, nego kao priliv koji menja plan za odmor. Planete su se namestile baš za Vagu i Ribe, a prozor traje do kraja juna.

Ostali znakovi neka ne prevrću očima. Imate i vi svoj momenat ovog leta, samo dolazi drugim kanalom, ne kroz lutriju.

Vaga, vaš trenutak je između 18. i 28. juna

Vagu ovog leta očekuje neočekivani priliv novca kroz nešto što je davno otpisala. Stari dug, zaboravljen honorar, povraćaj poreza, mali tender na koji ste konkurisali pa zaboravili. Sve ono što ste prestali da pominjete jer vas je nerviralo, sad se vraća na sto.

Druga polovina juna donosi konkretan razgovor o parama, najverovatnije u utorak ili sredu. Nemojte odlagati taj poziv. Ako vam neko predloži da se nađete oko nekog papira, idite, makar bilo i u jeku vrućine. Vagi se sad isplati da bude prisutna, ne diplomatska.

Loto i sreća na klađenju? Realno, najbolji period vam je vikend posle punog Meseca. Ne ulažite poslednje pare, ali simbolična uplata u subotu ujutru ima smisla. Vaga ovog leta privlači pažnju kase, ne obrnuto.

Ribe dobijaju kroz nekog drugog

Ribama dolazi iznenadni dobitak, ali skoro nikad direktno. Stiže preko nekoga, partnera, brata, kume, šefa koji se setio da niste dobili bonus prošle godine. Ne odbijajte pomoć i ne pravite se da vam ne treba. Ovog leta vam ne treba ponos, treba vam otvoren račun.

Najjači period za Ribe je prva polovina jula, ali signali kreću već sad. Obratite pažnju na snove o vodi i novcu, zvuči naivno, ali Ribama to često bude prva najava. Ako sanjate da plivate u bistroj vodi, sutradan proverite poštu i mejlove.

Savet koji Ribama najviše smeta, a najviše im treba: zapišite cifru koju očekujete. Konkretnu, ne „nešto lepo“. Mozak vam radi bolje kad ima metu.

Šta znači „novac iz vedra neba“ u astrologiji

To je priliv koji ne možete da objasnite svojim trudom u poslednjih mesec dana. Nije plata, nije honorar koji ste isfakturisali. Dolazi kroz nasledstvo, povraćaj, poklon, dobitak ili dug koji vam vrate posle godina.

Ostali znakovi: gde je vaša letnja finansijska sreća

Bik i Devica dobijaju kroz posao, ne kroz lutriju. Lavu i Strelcu stiže ponuda koju u prvi mah neće prepoznati kao novac, a jeste. Škorpija naplaćuje nešto što je dugo gurala pod tepih, najverovatnije početkom jula.

Ovan, Blizanci, Rak, Jarac i Vodolija ovog leta grade temelj za jesen. Nije sve u brzom keš udaru. Najveća greška je gledati tuđu sreću umesto svoje sezone.

Konkretni saveti za oba znaka

Vaga: proverite stare mejlove i poruke od kraja prošle godine, tu vas čeka jedan zaboravljen dug

Ribe: nemojte odbiti prvi predlog koji vam neko blizak ponudi između 15. juna i 10. jula

Oba znaka: uplata lota u subotu ujutru ima najbolji astrološki vetar u leđa

ujutru ima najbolji astrološki vetar u leđa Ne pričajte unapred koliko očekujete, ovog leta ćutanje radi za vas

Greška broj jedan kod oba znaka je ista. Kad stigne prvi mali priliv, mislite da je to sve, pa potrošite za jedan dan. Nije sve. To je samo najava. Pustite nedelju dana pre nego što dirnete tu paru, i videćete šta dolazi za njom.

Da li ste Vaga ili Ribe i da li ste već osetili neki neobjašnjiv priliv ovog juna? Napišite u komentarima šta vam je tačno stiglo, najzanimljivije priče čitaju se danima

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com