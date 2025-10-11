Novac iznenada stiže za ova 4 znaka, napuniće džepove do 18. oktobra, a jedan znak treba obavezno da igra igre na sreću

Znakovi horoskopa koji će imati novac do 18. oktobra su: Vodolije, Device, Vage i Strelčevi.

Merkur i Mars nalaze se u Škorpiji, a položaj planeta će pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 18. oktobra. Uran je retrogradan, tako da nas očekuje njegov povratak u Bika, gde će uticati na finansijsku situaciju i doneti nestabilniji period za novac.

Međutim, ovi znakovi su pod srećnim uticajem planeta, pa će uspeti da profitiraju.

Vodolija

Iako se Saturn vratio u Ribe, počinjete da dobijate novčane nagrade za prethodni trud. Moguće je da ćete uspeti da vratite dugove koji su vam bili problem.

Devica

Venerin ulazak u Vagu donosi vam novčanu infuziju, ali i vredne poklone. Sigurno je da ćete se u narednoj nedelji finansijski oporaviti.

Vaga

Mars i Merkur u Škorpiji vam ne dozvoljavaju da ostanete bez novca. Novo poslovno partnerstvo može da vam osigura veliku zaradu.

Strelac

Neko će prepoznati vaš trud, koji će biti finansijski nagrađen. To je proces koji je išao sporo, ali vas očekuje napredak.

Horoskopki znak koji treba da igra igre na sreću je Škorpija.

(Informer.rs)

