Novac konačno počinje da pritiče za ova 3 znaka, od 11. marta neće više biti oskudice

Napokon pozitivan stav o bogatstvu. Način razmišljanja se menja danas i novac konačno počinje da pritiče i za Škorpiju, Ribe i Devicu.

Novac konačno počinje da pritiče za tri horoskopska znaka od 11. marta 2026. To je zato što smo se konačno izlečili od našeg razarajućeg načina razmišljanja o oskudici i prihvatili način razmišljanja o obilju.

Sada znamo da smo mi ti koji stojimo na putu toku novca. Ne verujemo uvek da smo dostojni da budemo bogati, i taj način razmišljanja nas sprečava da privučemo bogatstvo. Međutim, sve se to menja za tri horoskopska znaka u sredu.

Konačno shvatamo da se tok univerzuma odnosi na sve teme, uključujući i novac. Naši umovi ili blokiraju ili dozvoljavaju protok novca i obilja. Zaista zavisi od nas.

1. Devica – predugo razmišljate o oskudici

Razlog zašto novac tako dugo nije tekao ka vama je taj što nikada niste verovali da ga zaslužujete. Potcenjivali ste sebe, Device, i sada vidite koliko takvo razmišljanje može biti štetno.

U sredu ste prestali da sebe doživljavate kao nekoga ko ima nedostatak. U stvari, tog dana bukvalno menjate ploču u tom načinu razmišljanja. Sada znate da zaslužujete finansijski uspeh, a to omogućava novcu da počne da teče ka vama.

Izlečili ste se od tereta svog načina razmišljanja o oskudici. Jednostavno više ne verujete da vam ova negativnost odgovara. Ovako se oslobađate. Novac konačno pritiče ka vama jer sada verujete da bi trebalo.

2. Škorpija – pruža vam se finansijska prilika

Na današnji dan vam se pruža finansijska prilika i nameravate da je u potpunosti iskoristite, Škorpije. Zahvaljujući astrološkoj energiji srede, vidite sebe na strani korisnika ove velike šanse.

Više niste spremni da se zaglupljujete do te mere da nešto propustite samo zato što niste progovorili. Vaše samopouzdanje je povećano hiljadu procenata tokom ovog dana. Iskoristite ovaj trenutak. Ne dozvolite da vas propusti.

Po prvi put osećate kao da je u redu verovati svojoj intuiciji kada je u pitanju finansije, što obično nije slučaj sa vama. To je ono što otvara vrata novcu i njegovom stalnom prilivu. Odlično urađeno!

3. Ribe – novac vam je prijatelj

Niste bili svesni da briga o novcu zapravo iscrpljuje više od same mentalne izdržljivosti. To vas stavlja u poziciju u kojoj postajete kritičar toka novca. To definitivno nije ono što želite.

U sredu ćete isceliti način na koji ste razmišljali o novčanom toku. Ostavljate svoj način razmišljanja o oskudici iza sebe i počinjete da prihvatate obilje. Do kraja dana, dokazujete sebi da ste dostojni da budete neko ko privlači novac, a ne ko ga odbija. Novac konačno počinje da pritiče.

Vaš finansijski stres se smanjuje i počinjete da primećujete da astrološka energija u sredu donosi obilje i dostignuća. Novac je vaš prijatelj, nikada vaš neprijatelj. Isto je i sa vašim umom. Učinite ga svojim prijateljem.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com