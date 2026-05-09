Novac neočekivano dolazi za 4 znaka: Dobiće pare do 16. maja, 1 znak treba da igra igre na sreću

Astrološki znakovi kao što su Bikovi, Blizanci, Rakovi i Lavovi mogu da očekuju veću zaradu u narednih 7 dana. Novac neočekivano stiže za njih.

Novac neočekivano dolazi za ova 4 znaka horoskopa. Mogla bi to da bude povećana zarada od ulaganja u neki posao, povišica ili nagrada, a za nekoga iznenadni dobitak u igrama na sreću.

Merkurov prelazak u zemljani znak Bika označava kraj impulsivnih odluka i početak perioda u kome se vrednuju samo dokazi i opipljivi rezultati. Ovo je vreme da prestanete da jurite za brzim dobicima i usmerite energiju na ono što je održivo na duži rok, bilo da su u pitanju finansijska ulaganja ili redefinisanje ličnih granica.

Ipak, ovakav položaj planeta će pojedinim znakovima odgovarati, novac neočekivano dolazi za njih, pa će uspeti da zarade veće pare do 16. maja.

Uran je napustio Bika, tako da finansijska situacija počinje da se stabilizuje. Iskoristite sezonu Bika da unapredite svoje finansijsko stanje.

Bik

Sunce i Merkur u vašem znaku donose vam poboljšanje finansijske situacije. Venera u drugom polju donosi vam i poklone.

Blizanci

Jupiter u Raku donosi vam novac od porodičnog biznisa. Sve što je vezano za dom i porodicu može da vam donese prihode.

Rak

Preko prijatelja ćete čuti za novu mogućnost za zaradu novca. Zajednički biznis može da vam popravi finansijsko stanje.

Lav

Imate velike planove i očekujete zaradu. Međutim, sve će ići sporijim tempom nego što želite.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Vodolija.

