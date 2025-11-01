Novac neočekivano stiže za 4 znaka: dobiće iznenada velike pare do 8. novembra, a 1 znak da igra igre na sreću

Novac neočekivano stiže za Škorpije, Strelčeve, Device i Vage, oni su pod pozitivnim uticajem zvezda i dobiće iznenada velike pare do 8. novembra, a 1 znak da igra igre na sreću

Od 1. novembra 2025., ova četiri horoskopska znaka ulaze u period kada astrološke energije najavljuju neočekivani novac i finansijske pomake.

Naime, bliži se pun Mesec u Biku, a Mars ulazi u Strelca, tako da će pojedini znakovi Zodijaka imati više sreće nego ostali i uspeti da zarade novac do 8. novembra.

Kako se bliži pun Mesec u Biku, koji je znak povezan sa novcem, to nagoveštava da će mnogi znakovi imati potrebu da ulažu pare.

Mars ulazi 4. novembra u Strelca, pa će mnogi imati veće troškove oko putovanja.

Pojedini znakovi će biti pod pozitivnim uticajem zvezda, pa će neočekivano profitirati. Među njima su: Škorpije, Strelčevi, Device i Vage.

Škorpija

Mars ulazi u Strelca i ukazuje da će vam tokom novembra novac biti prioritet. Imaćete sreće sa finansijama, tako da očekujte veći priliv novca.

Strelac

Sve zavisi od vaše inicijative. Imate šanse da naplatite novac koji vam se duguje u ovoj godini. To je nešto što se odlagalo, a sada ima šanse da se ostvari.

Devica

Venera u Vagi donosi vam manji novčani dobitak do 6. novembra, ali i poklone. Dobićete poklon koji će za vas imati veću vrednost nego novac.

Vaga

Sezona Škorpije vam odgovara kada je novac u pitanju, tako da ćete zaraditi veći novac. Generalno uviđate da vam je finansijska situacija stabilnija.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Lav.

