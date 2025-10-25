Novac neočekivano stiže za 4 znaka, dobiće velike pare do 1. novembra, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Novac neočekivano stiže za Škorpije, Jarčeve, Vage i Device, oni slobodno mogu da zaborave na sve probleme s novcem. Planete će se pobrinuti da reše sve finansijske probleme.

Nalazimo se u sezoni Škorpije, a ovim znakovima Zodijaka će odgovarati položaj planeta, pa će uspeti da zarade veliki novac do 1. novembra. Venera se nalazi u Vagi, pa imamo potrebu da kupujemo lepe stvari, kako za sebe, tako za druge. Ukoliko se pitate ko će imati novac do 1. novembra, među njima su znakovi kao što su: Škorpije, Jarčevi, Vage i Device.

Škorpija

Sezona vašeg znaka donosi vam moćan period u kojem možete da ostvarite i finansijski uspeh. Planete su na vašoj strani, tako da možete da očekujete i povećanje plate.

Jarac

Novac neočekivano stiže i za Jarca. Pluton je krenuo napred, tako da vaš veliki plan za novac konačno počinje da se ostvaruje. Uz pomoć uticajnih ljudi možete da ostvarite svoje planove i profitirate.

Vaga

Sezona Škorpije donosi vam veliki novac. Bićete jedan od najbogatijih znakova u drugoj polovini oktobra.

Devica

Venera u Vagi donosi vam zaradu, ali i vredne poklone. Moguće je da će vam upravo ti pokloni značiti više nego novac.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Riba.

