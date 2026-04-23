Novac pada s neba samo za ova 2 znaka od 23. aprila: Jupiter i Venera im rešavaju ono što niko drugi nije mogao

Jupiter i Venera u četvrtak donose isplatu Bikovima i Jarčevima - držite telefon blizu, poruka iz banke stiže neplanirano.

Četvrtak, 23. april, donosi ovaj moćan aspekt koji se ne ponavlja do avgusta. Jupiter i Venera rade u sinhronizaciji i otvaraju finansijske kanale koji su bili zablokirani još od januara. Za dva zemljana znaka to je dan isplate, a vest najčešće stiže preko telefona – sms porukom iz banke ili mejlom koji niste očekivali.

Ono što ovaj tranzit čini posebnim jeste vremenska preciznost. Ne govorimo o periodu od nedelju dana, već o konkretnom obrtu koji se dešava u rasponu od 24 časa. Bikovi i Jarčevi rešavaju ono što niko drugi nije mogao da pomeri s mrtve tačke.

Bik: Iznos koji niko nije planirao stiže na račun

Bikovi dobijaju novac koji nije bio u njihovom budžetu za april. Može da bude povrat poreza koji je kasnio, stari dug koji vam je neko vratio posle mesec dana ćutanja, ili bonus sa posla koji šef pomene usput. Venera, vladar Bika, u ovom aspektu radi direktno u korist rođenih u znaku.

Savet je konkretan: nemojte isključivati zvuk na telefonu u toku dana. Mnogi Bikovi propuste prvi poziv iz računovodstva jer su u gužvi ili na sastanku. Ako vidite propušten poziv sa nepoznatog broja, javite se – najčešće je to neko ko vam duguje objašnjenje, ili pare.

Zašto baš sada dolazi finansijski aspekt Jupitera

Od januara su Bikovi imali osećaj da nešto stoji u vazduhu – ponuda, papir, uplata – ali niko da pomeri prst. Jupiter u povoljnom uglu prema Veneri skida tu blokadu. Papir koji je ležao u fioci kod knjigovođe konačno dobija svoju pravu vrednost.

Jarac: Pregovori koji su stajali mesecima se zatvaraju

Jarčevi su drugi dobitnik ovog tranzita. Vi ne dobijate nešto iz vedra neba – vi završavate nešto oko čega ste se mučili od zime. Ugovor, prodaja stana, naplata fakture preko advokata, podela imovine – bilo šta od toga što se vuklo mesecima, u četvrtak dobija potpis.

Susret Venere i Jupitera pogađa vašu kuću zarade preciznije nego Bikovima. Vi ne zarađujete slučajno. Vi naplaćujete svoj rad. Razlika je velika, i psihološki i praktično.

Kako izgleda dan isplate za zemljane znake

Astrološki novčani aspekt ovog tipa ima konkretan šablon. Dan isplate za zemljane znake najčešće teče ovako:

Prepodne – stiže obaveštenje, poruka ili poziv

Oko podneva – potvrda iznosa ili datuma uplate

Popodne – novac je na računu ili ugovor potpisan

Veče – vi razmišljate gde ćete ga rasporediti, ne više da li će stići

Šta znači kada se Jupiter i Venera sretnu u povoljnom aspektu

To je kratak astrološki prozor kada se šira sreća i finansijska korist spajaju u istu tačku. Blokirani finansijski kanali se otvaraju, papiri se potpisuju, a novac koji je čekao – stiže. Aspekt traje jedan dan, pa ga vredi iskoristiti odmah.

Praktičan savet za četvrtak

Ne planirajte velike kupovine pre nego što vidite šta se dešava na računu. Mnogi Bikovi i Jarčevi u četvrtak dobiju poruku kasno popodne, pa ujutru ne znaju koliko tačno stiže. Sačekajte do 18 časova. Tada imate celu sliku.

Ako ste Bik ili Jarac i imate neki stari nerešen papir – pozovite tu osobu sami u četvrtak prepodne. Ne čekajte. Aspekt Jupitera i Venere radi najjače kada ga pogurate malim potezom. Jedan poziv je dovoljan da pokrene lanac.

Šta je vas najviše iznenadilo – koja neplanirana uplata vam je stigla baš kada ste mislili da je slučaj zatvoren?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com