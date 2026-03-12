Novac sam danas dolazi: Tri znaka privlače pare poput magneta, mogli bi se danas obogatiti

Za Bika, Jarca i Lava retrogradni Merkur može otvoriti vrata finansijskim prilikama i doneti osećaj da novac sam danas dolazi.

Za Bika, Jarca i Lava ovaj astrološki tranzit može otvoriti vrata finansijskim prilikama i doneti osećaj da se trud konačno isplatio.

Bik

Bik bi mogao da primeti pozitivne promene u svojim finansijama. Pametne odluke i strpljenje koje je pokazivao ranije sada počinju da daju rezultate. Praktičan pristup obavezama može doneti i neočekivanu zaradu.

Jarac

Jarcu se završava period čekanja i odlaganja. Stvari koje su ranije stajale u mestu sada počinju da se pokreću. Dobra koncentracija i spremnost da preuzme inicijativu pomažu mu da privuče nove poslovne i novčane prilike.

Lav

Lav bi mogao profitirati zahvaljujući svojoj kreativnosti i velikim idejama. Umesto da prati ustaljena pravila, pronalazi sopstveni put ka uspehu. Upravo taj hrabar pristup može mu doneti finansijsku nagradu.

Retrogradni Merkur često nosi reputaciju problematičnog perioda. Ali za ova tri znaka on ovog puta može značiti upravo suprotno priliku za napredak i finansijsko olakšanje i osećaj da im novac sam danas dolazi.

